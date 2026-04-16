Потрібно оновити Резерв+: МЗС пояснило, як українцям оформити закордонний паспорт у консульстві

У консульствах України за кордоном можна оформити новий паспорт для виїзду. Його роблять всім українцям, які досягли 14 років, але для чоловіків віком 25 – 60 років діють особливі правила.

Як українцю оформити закордонний паспорт у консульстві?

Коли громадяни звертаються до консула для оформлення закордонного паспорта, він формує заяву-анкету. Людина повинна перевірити всі дані та підписати її. Разом з нею подаються й інші документи. Про це повідомили у Департаменті консульської служби МЗС України.

Дивіться також Це спричинить міграцію, – нардеп прокоментував примусове повернення українців з-за кордону

При поданні заяви на новий паспорт людина також має надати свій старий документ та інші закордонні паспорти, якщо вони є. Знадобиться також внутрішній український паспорт у вигляді книжечки або ID-картки, довідка з ідентифікаційним кодом та витяг про зареєстроване місце проживання в Україні з реєстру територіальних громад, або ж довідка про відсутність таких відомостей. За наявності до консульства потрібно подати документ про постійне проживання за кордоном.

Якщо паспорт оформлює чоловік віком від 18 до 60 років, то разом з документами потрібно мати при собі електронний військово-обліковий документ в мобільному застосунку Резерв+. Важливо, що він має бути актуальним, формувати його радять за 72 години до звернення.

Послуга оформлення закордонного паспорта в консульствах платна – стягується консульський збір.

Людина отримає документ за приблизно три місяці, враховуючи доставку дипломатичною поштою. Прискорити процес можна, замовивши доставку за власні гроші через Укрпошту, Нову Пошту, DHL, VFS.Global. Для цього на сайті сервісу треба залишити заявку, оплатити послугу та передати до консульства квитанцію разом із заявою на доставку паспорта.

Державна міграційна служба також нагадує, що оформити закордонний паспорт можна в підрозділах ДП "Документ", які наразі працюють у Польщі, Словаччині, Туреччині, Чехії, Німеччині, Іспанії, Болгарії, Молдові, Італії, Канаді та Великій Британії.

Що варто знати про оформлення закордонного паспорта?