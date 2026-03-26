Документи показали правду: у Харкові чоловік оскаржував штраф ТЦК, який списали через рік

Чоловік у Харкові оскаржував штраф від ТЦК через те, що його не попередили про стягнення. Громадянин навіть не знав про відкриття провадження проти нього.

Чи підтримав суд оскарження штрафу ТЦК?

Немишлянський районний суд Харкова розглядав оскарження штрафу від ТЦК, який надіслали через відмову від проходження військово-лікарської комісії. У матеріалах справи №520/247/26 зазначені позиції чоловіка та представників ТЦК, за якими суд ухвалив рішення.

У суді чоловік пояснював, що не отримував попередження про штраф і дізнався про нього лише коли з картки списали гроші. Це сталося майже через рік.

Спочатку суд погодився, що були поважні причини на несплату штрафу, тож чоловік може його оскаржити. Але пізніше встановив, що насправді стягнення було законним, у результаті в позові було відмовлено.

Як розповів чоловік, ТЦК примусово доставили його до медичного закладу на військово-лікарську комісію. Він відмовився від огляду через стан здоров'я та відсутність власних медичних документів. Позивач розповів, що не отримував оповістку про відкриття провадження та йому не пояснили його права. А на момент винесення постанови він взагалі перебував на лікуванні.

Однак територіальний центр комплектування заперечував усі доводи чоловіка. Представники кажуть, що чоловіку запропонували отримати повістку для проходження ВЛК, від чого він відмовився.

Водночас протокол чоловікові винесли відповідно до закону й отримав повідомлення про дату і час розгляду справи. Позивач нібито й поставив там свій підпис.

Тобто всі обставини підтверджувалися протоколом про адміністративне порушення й актом відмови. Суд дійшов до висновку, що чоловіка все ж повідомили про дату, час і місце розгляду справи.

Чоловік не заперечував відзив. Крім того, суду він надав довідку про амбулаторне лікування. Це, на думку суду, не могло стати причиною для неявки до суду або повідомлення про причини неявки.

Ба більше, суд визначив, що протизаконно діяв сам чоловік, адже відмова від проходження ВЛК у період дії воєнного стану порушує частину 3 статті 210-1 КУпАП. А доводи щодо неповідомлення про розгляд справи спростовано протоколом.

Тепер для чоловіка поновлено строк на звернення до суду, але в діях відповідача – ТЦК – порушень не виявлено.

