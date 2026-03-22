Звична "книжечка" чи ID-картка: який паспорт насправді кращий

Звичний паспорт-книжечка досі залишається чинним документом, але Україна поступово переходить на сучасніший форма ID-картки. І хоча не всім цей перехід до вподоби, він необхідний для цифровізації документа та наближення до європейських стандартів.

Що містить ID-картка?

Паспорт України у формі ID-картки значно випереджає паперовий у формі книжечки зразка 1994 року, розповідають у Міграційній службі Дніпропетровської області.

Зокрема, ID-картка містить електронний чіп, у якому зберігаються персональні та біометричні дані власника:

фото;

підпис;

особисті дані;

ідентифікаційний код;

а також інформація з демографічного реєстру тощо.

До того ж українці можуть отримати кваліфікований електронний підпис безпосередньо на чіп ID-картки.

Оформлення ID-картки відкриває нові можливості. Вона дозволяє:

користуватися державними онлайн-сервісами;

підписувати документи дистанційно;

здійснювати банківські операції тощо.

Завдяки цьому більшість процедур стають значно простішими – від оформлення документів до отримання довідок.

Яка головна перевага ID-картки?

Головна проблема паперового паспорта полягає у його вразливості. Фотографію можна переклеїти, а дані – підчистити. В ID-картці це виключено завдяки безконтактному електронному носію (чіпу).

Біометрія: На чіп записуються не лише анкетні дані людини, а й відцифроване обличчя, підпис та відбитки пальців.

Скопіювати або підробити картку вкрай важко. А це, своєю чергою, значно знижує ризики шахрайства та незаконного використання персональних даних.

Тобто у порівнянні паспортом-книжечкою, який легко пошкодити або підробити, ID-картка є значно надійнішою.

Зауважте! ID-картка виготовляється зі зносостійкого багатошарового полімеру (полікарбонату). Вона не боїться вологи, не мнеться і легко поміщається у гаманець.

Чи обов'язково міняти книжечку на картку?

Наразі закон не змушує українців терміново замінювати паперовий паспорт на ID-картку, якщо із "книжечкою" все гаразд. Кінцевої дати чинності паспортів зразка 1994 року не встановлено, зазначає Державна міграційна служба України.

Однак українці можуть самостійно за бажанням обміняти паперовий паспорт на пластиковий.

Також ID-картку видають у всіх випадках, коли необхідно замінити "книжечку":

у разі втрати паспорта;

крадіжки документа;

псування паперового паспорта;

зміни прізвища або інших даних власника документа.

Крім того, паспорт-книжечку обмінюють на ID-картку, якщо людина не вклеїла фото в нього протягом одного місяця після досягнення 25 або 45 років.

Важливо! Таким чином, паспорт-книжечка залишається чинним документом, який виконує свої базові функції. Проте ID-картка поєднує у собі безпеку, зручність і доступ до електронних сервісів, та рано чи пізно стане невід’ємною частиною життя усіх українців.

Як оформити ID-картку?