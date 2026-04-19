Паспорт України: чи можуть відмовити в оформленні через помилки в старих документах

Паспорт – це офіційний документ, який посвідчує особу та підтверджує громадянство України. Під час його оформлення необхідно подавати правильні відомості, щоб не отримати відмову у відповідь.

Коли можуть відмовити в оформленні паспорта?

Державна міграційна служба говорить, що, відмова у видачі паспорта можлива лише у визначених випадках, пише Судово-юридична газета.

Серед основних причин:

відсутність у людини громадянства України;

звертається особа, яка не досягла 14 років;

людина подала неповний пакет документів;

дані заявника не відповідають інформації у державних реєстрах;

служба не змогла встановити особу після перевірки.

Таким чином, неточності у старих документах самі по собі не є автоматичною підставою для відмови в оформленні паспорта. Але Державна міграційна служба (ДМС) може відмовити в оформленні нового паспорта, якщо через ці помилки дані не збігаються з реєстрами.

Розбіжності у документах найчастіше стають проблемою, якщо у міграційної служби виникають сумніви щодо ідентифікації особи.

У таких випадках необхідно спершу виправити помилки через органи ДМС або через РАЦС, а вже потім оформлювати паспорт.

Зауважте! Важливо своєчасно оновлювати свої дані у державних органах, зокрема повідомляти про зміну прізвища чи місця проживання. Це допоможе уникнути розбіжностей у реєстрах і спростить процедуру оформлення паспорта.

Що робити, якщо в документах є помилки?

Якщо у паспорті або інших документах людина виявила помилки, наприклад, у написанні імені чи прізвища, їх необхідно обміняти. Для цього потрібно звернутися до територіального підрозділу ДМС, який видавав паспорт, і подати письмову заяву з описом проблеми.

До заяви додають:

паспорт, що підлягає обміну;

документи з правильними даними (наприклад, свідоцтво про народження чи шлюб);

фотографії встановленого зразка.

Також необхідно сплатити кошти за оформлення нового паспорту, зазначає Безоплатна правнича допомога.

Фахівці наголошують, що потрібно уважно перевіряти всі документи перед подачею, щоб уникнути відмови або затримок. Будь-які неточності або відсутність інформації можуть призвести до додаткових перевірок.

Зауважте! Без погодження з заявником працівник служби не має права самостійно змінювати написання його імені чи прізвища. Також людина має право вимагати правильну транслітерацію відповідно до чинних норм.

Скільки коштує паспорт?