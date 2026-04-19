Когда могут отказать в оформлении паспорта?

Государственная миграционная служба говорит, что, отказ в выдаче паспорта возможен только в определенных случаях, пишет Судебно-юридическая газета.

Смотрите также Проблема не в Дии: почему в приложении нет документов и как это исправить

Среди основных причин:

отсутствие у человека гражданства Украины;

обращается лицо, которое не достигло 14 лет;

человек подал неполный пакет документов;

данные заявителя не соответствуют информации в государственных реестрах;

служба не смогла установить личность после проверки.

Таким образом, неточности в старых документах сами по себе не являются автоматическим основанием для отказа в оформлении паспорта. Но Государственная миграционная служба (ГМС) может отказать в оформлении нового паспорта, если из-за этих ошибок данные не совпадают с реестрами.

Расхождения в документах чаще всего становятся проблемой, если у миграционной службы возникают сомнения относительно идентификации личности.

В таких случаях необходимо сначала исправить ошибки через органы ГМС или через ЗАГС, а уже потом оформлять паспорт.

Обратите внимание! Важно своевременно обновлять свои данные в государственных органах, в частности сообщать об изменении фамилии или места жительства. Это поможет избежать разногласий в реестрах и упростит процедуру оформления паспорта.

Что делать, если в документах есть ошибки?

Если в паспорте или других документах человек обнаружил ошибки, например, в написании имени или фамилии, их необходимо обменять. Для этого нужно обратиться в территориальное подразделение ГМС, который выдавал паспорт, и подать письменное заявление с описанием проблемы.

К заявлению прилагают:

паспорт, подлежащий обмену;

документы с правильными данными (например, свидетельство о рождении или браке);

фотографии установленного образца.

Также необходимо оплатить средства за оформление нового паспорта, отмечает Бесплатная юридическая помощь.

Специалисты отмечают, что нужно внимательно проверять все документы перед подачей, чтобы избежать отказа или задержек. Любые неточности или отсутствие информации могут привести к дополнительным проверкам.

Обратите внимание! Без согласования с заявителем работник службы не имеет права самостоятельно менять написание его имени или фамилии. Также человек имеет право требовать правильную транслитерацию в соответствии с действующими нормами.

Сколько стоит паспорт?