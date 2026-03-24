Для дострокового виходу на пенсію УБД не працює правило "місяць служби за три", – рішення суду

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду розробив норми призначення пенсії учаснику бойових дій при достроковому завершенні служби. Також уточнено підхід до зарахування періоду полону та 6 місяців після звільнення

Як обчислюється страховий стаж військового при достроковому виході на пенсію?

Згідно з рішенням суду, страховий стаж має вираховуватися за законом, якщо учасник бойових дій вирішив достроково піти на пенсію. У такому випадку не передбачається кратного обчислення періодів служби. Про це йдеться в рішенні щодо справи №200/8094/24.

Позов до суду подав учасник бойових дій, який вимагав достроковий вихід на пенсію за віком, що дозволяє пункт 4 частини 1 статті 115 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Вік військового дозволяв завершити службу, але Пенсійний фонд зазначив, що він нібито немає відповідного страхового стажу. Чоловік нібито прослужив 20 років і 9 місяців, а для виходу на пенсію потрібно 25 років.

У суді військовий намагався довести, що його страховий стаж визначений неправильно. Однією з причин він назвав потребу зарахувати період його служби в зоні бойових дій, що дозволяє застосувати коефіцієнт "один місяць служби за три". А також ПФУ нібито не врахував час перебування в полоні й 6 місяців після звільнення. Крім того, військовий просив урахувати окремі періоди роботи та підприємницької діяльності.

Суд першої інстанції визнав відмову у призначенні пенсії протиправною, однак справу передали до апеляції. Наступний суддя погодився, що до страхового стажу варто зарахувати перебування в полоні та діяльність чоловіка поза службою, але відмовив у вимозі застосувати до часу служби кратне обчислення "один місяць за три". Також за рішенням апеляції, до стажу не можна зарахувати шестимісячний період після звільнення з полону. На це нібито немає підстав.

Яким було рішення Верховного суду?

Верховний суд в цілому затвердив правильність рішення апеляційного суду. Судді пояснили, що спори щодо страхового стажу виникають у межах солідарної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Правила визначення страхового стажу регулюються виключно Законом №1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Пільгове обчислення стажу теж можливе за законом. Однак таке визначення застосовувалося раніше, коли людина виходила на пенсію за віком на пільгових умовах і на пенсію за вислугу років. А от дострокова пенсія за віком для учасників бойових дій не належить до цих категорій. Але період перебування в полоні ПФУ має зараховувати до страхового стажу.

Важливо! Згідно з законодавством, період після звільнення можна враховувати в страховий стаж, якщо ці 6 місяців вносилися страхові внески за рахунок держави.

Водночас норми Закону №1788-XII та Положення №530, на які посилався позивач, регулюють лише обчислення вислуги років.

Загалом, Верховний Суд підтвердив, що підхід апеляційного суду був правильним і вдалося не допустити порушень процесуального законодавства.

