В Україні розширили перелік держав для спрощеного набуття громадянства: хто у списку

Кабмін розширив перелік держав, чиї громадяни зможуть отримати громадянство України у спрощеному порядку. Раніше у переліку вже були Канада, Німеччина, Польща, США та Чехія.

Які відбулися зміни в українському законодавстві?

Про зміни йдеться в урядовій постанові №589 від 8 травня 2026 року.

Читайте також Позбавлення волі порушника до 10 років: як пропонують змінити статтю про покарання за хабарі

До вже чинних країн додалися:

Австрія;

Бельгія;

Болгарія;

Велика Британія;

Греція;

Данія;

Естонія;

Ірландія;

Ісландія;

Іспанія;

Італія;

Кіпр;

Латвія;

Литва;

Люксембург;

Мальта;

Нідерланди;

Норвегія;

Португалія;

Румунія;

Словаччина;

Словенія;

Угорщина;

Фінляндія;

Франція;

Хорватія;

Швейцарія;

Швеція.

Нагадаємо, що спрощено набуття громадянства України для громадян окремих держав було впроваджено ще у січні 2026 року. Про це йдеться на сайті Державної міграційної служби.

Громадяни Польщі, Чеської Республіки, Німеччини, Канади та США можуть набути громадянство України у спрощеному порядку шляхом подання декларації про визнання себе громадянином України,

– повідомили на сайті.

Також у січні Закон "Про громадянство України" доповнили новою статтею 5 – 1, якою визначено випадки, за наявності яких Україна визнає наявність множинного громадянства.

Крім того, особи, які мають намір набути громадянство України за територіальним походженням, повинні скласти іспити на знання основ Конституції, історії та на визначення рівня володіння державною мовою

До того ж розширили підстави для втрати громадянства України, зокрема у випадках загроз національній безпеці або участі у збройній агресії проти держави.

Була надана можливість членам родин військослужбовців-іноземців або військовослужбовців-громадян України, які проходять військову службу або проходили військову службу та загинули, подавати для набуття громадянства декларацію про відмову від іноземного громадянства та визнання себе лише громадянином України замість зобов'язання припинити іноземне громадянство.

Ще було надано право протягом шести місяців з дня набрання чинності ЗУ 4502-ІХ (до 16 липня 2026) подати декларацію про відмову від іноземного громадянства та визнання себе громадянином України військовослужбовцям-іноземцям та членам їх родин, які набули громадянство України у період з 1 січня 2018 та не мають змоги виконати подане зобов'язання припинити іноземне громадянство.

Зверніть увагу! Множинне громадянство – це одночасне визнання особи громадянином двох або більше держав. Але це не означає, що кожен громадянин може без обмежень отримати кілька громадянств. Про це йдеться на сайті Безоплатної правничої допомоги.

Що ще варто знати українцям про законодавство?

Раніше Володимир Зеленський вже повідомляв, що список країн, де українці зможуть мати громадянство, планують поповнити країнами, де проживає найбільше представників України. Впровадження відбуватиметься "крок за кроком".

Зокрема громадяни України можуть з січня набувати громадянство інших держав. Але при цьому не втрачати українське. Проте тільки за умови, що така держава входить до спеціального переліку. Його формує Кабінет Міністрів.