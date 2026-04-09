Що сказав Зеленський про можливе розширення країн для отримання громадянства?

Наразі Закон про множинне громадянство для українців включає п'ять країн, проте е виключено, що ще низка європейських і не тільки країн додадуться до цього списку. Кабінет Міністрів України оцінює, як працює модель отримання іншого громадянства при збереженні українського. Про це президент Володимир Зеленський розповів, виступивши на Конгресі місцевих та регіональних влад, пише Укрінформ.

Закон передбачає, що українці зможуть офіційно мати громадянство інших країн. Ця норма працює з Німеччиною, Польщею, Чехією, США та Канадою. Завдяки законодавчим змінам вдасться створити нові можливості для збереження правового та економічного зв’язку громадян з Україною.

Спочатку запускаємо пілот із цими п’ятьма країнами, адже саме в них нині перебуває найбільше українців, які були змушені тимчасово виїхати з України. Тому вони й обрані першими. Але, безумовно, ми не плануємо обмежуватися лише ними,

– розповів український президент.

За словами Зеленського, як тільки держава помітить позитивну роботу цього механізму з першими п’ятьма країнами, то може відкритися й можливість множинного громадянства з іншими партнерами.

Список планують поповнити країнами, де проживає найбільше українців і не тільки. Впровадження відбуватиметься "крок за кроком".

Зазначимо, що Верховна Рада ухвалила Закон про множинне громадянство й 16 січня він набув чинності. При отриманні другого громадянства українці повинні дотримуватися українського законодавства, зокрема зі сплати податків. При цьому чоловіки призовного віку та військовозобов’язані українці навіть за наявності другого громадянства повинні виконувати правила мобілізації або проходження військової служби.

