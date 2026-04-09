Что сказал Зеленский о возможном расширении стран для получения гражданства?

Сейчас Закон о множественном гражданстве для украинцев включает пять стран, однако е исключено, что еще ряд европейских и не только стран добавятся к этому списку. Кабинет Министров Украины оценивает, как работает модель получения другого гражданства при сохранении украинского. Об этом президент Владимир Зеленский рассказал, выступив на Конгрессе местных и региональных властей, пишет Укринформ.

Закон предусматривает, что украинцы смогут официально иметь гражданство других стран. Эта норма работает с Германией, Польшей, Чехией, США и Канадой. Благодаря законодательным изменениям удастся создать новые возможности для сохранения правовой и экономической связи граждан с Украиной.

Сначала запускаем пилот с этими пятью странами, ведь именно в них сейчас находится больше всего украинцев, которые были вынуждены временно выехать из Украины. Поэтому они и выбраны первыми. Но, безусловно, мы не планируем ограничиваться только ими,

– рассказал украинский президент.

По словам Зеленского, как только государство заметит положительную работу этого механизма с первыми пятью странами, то может открыться и возможность множественного гражданства с другими партнерами.

Список планируют пополнить странами, где проживает больше всего украинцев и не только. Внедрение будет происходить "шаг за шагом".

Отметим, что Верховная Рада приняла Закон о множественном гражданстве и 16 января он вступил в силу. При получении второго гражданства украинцы должны придерживаться украинского законодательства, в частности по уплате налогов. При этом мужчины призывного возраста и военнообязанные украинцы даже при наличии второго гражданства должны выполнять правила мобилизации или прохождения военной службы.

