О таком глава государства сообщил 9 июня в своем телеграмм-канале.

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Что известно о соглашении с Латвией?

Во время своего визита в Эстонию Владимир Зеленский встретился с новоназначенным премьер-министром Латвии Андрисом Кулбергсом.

Стороны согласовали подписание многолетней программы сотрудничества, которая направлена на экспертизу и помощь в защите от массированных атак на критическую и гражданскую инфраструктуру.

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Это конкретные вещи для усиления совместной защиты, сопроизводства. И важно, что это также экспертиза и опыт Украины для укрепления наших партнеров,

– подчеркнул Зеленский.

При этом украинский лидер подчеркнул, что Киев заинтересован в достаточной защите каждого региона от российских угроз.

Подписание соглашения между Украиной и Латвией: смотрите видео со страницы Зеленского

Зеленский и в дальнейшем подчеркивает критическую важность продолжения давления на Россию, в частности ее "теневого", флота чтобы заставить страну-агрессора прекратить войну против Украины.

Стоит напомнить, что Украина уже достигла договоренностей о долгосрочном сотрудничестве в сфере обороны с тремя странами Ближнего Востока – Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Катаром. Заключенные соглашения рассчитаны на десять лет.

По словам главы государства, в рамках инициативы Drone Deal планируется подписание не менее десяти отдельных контрактов, которые будут предусматривать поставки украинских оборонных технологий и беспилотных систем за границу.

Кроме этого, Киев предложил Штатам сотрудничество в рамках Drone Deal, охватывающей развитие дронов и средств противовоздушной обороны. Зеленский отметил, что это предложение приобрело особую актуальность на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и начала нового военного конфликта в регионе.