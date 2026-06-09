Об этом президент Украины рассказал в своем телеграм-канале.

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Какова цель встреч в Таллинне?

Глава государства отметил, что главной целью встреч с европейскими лидерами является усиление поддержки украинцев в войне против России.

Также говорится о подготовке решений, "которых мы все ожидаем от саммитов на уровне Евросоюза, G7 и НАТО".

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График первой леди Елены Зеленской также будет наполнен встречами. Она примет участие в Глобальной коалиции украинских студий, открытии украиноязычного аудиогида в Эстонии.

А также Елена Зеленская проведет встречу с представителями Эстонского центра международного развития для реализации совместных проектов в поддержку украинских семей.

Визит Зеленского в Эстонию: смотрите фото со страницы президента

Президент Украины выразил благодарность Эстонии и всем союзникам Украины, которые оказывают всестороннюю поддержку и приближают справедливый мир.

К тому же, Владимир Зеленский заявил, что июнь и июль 2026 года могут стать решающим периодом в развитии событий российско-украинской войны. По его мнению, ключевой задачей сейчас является создание условий, которые заставили бы Россию вернуться к дипломатическим переговорам.

В то же время глава государства подчеркнул, что украинские Силы обороны удерживают устойчивые и выгодные позиции на линии фронта. Он также отметил, что потери российской стороны остаются значительными – ежемесячно они превышают 30 тысяч военных, включая погибших и раненых.