Про це президент України розповів у своєму телеграм-каналі.

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Яка мета зустрічей у Таллінні?

Глава держави зазначив, що головною метою зустрічей з європейськими лідерами є посилення підтримки українців у війні проти Росії.

Також мовиться про підготовку рішень, "яких ми всі очікуємо від самітів на рівні Євросоюзу, G7 та НАТО".

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Графік першої леді Олени Зеленської також буде наповнений зустрічами. Вона візьме участь у Глобальної коаліції українських студій, відкритті україномовного аудіогіда в Естонії.

А також Олена Зеленська проведе зустріч із представниками Естонського центру міжнародного розвитку для реалізації спільних проєктів на підтримку українських родин.

Візит Зеленського до Естонії: дивіться фото зі сторінки президента

Президент України висловив вдячність Естонії та всім союзникам України, які надають усебічну підтримку й наближають справедливий мир.

До того ж, Володимир Зеленський заявив, що червень і липень 2026 року можуть стати вирішальним періодом у розвитку подій російсько-української війни. На його думку, ключовим завданням зараз є створення умов, які змусили б Росію повернутися до дипломатичних переговорів.

Водночас глава держави наголосив, що українські Сили оборони утримують стійкі та вигідні позиції на лінії фронту. Він також зазначив, що втрати російської сторони залишаються значними – щомісяця вони перевищують 30 тисяч військових, включно з загиблими та пораненими.