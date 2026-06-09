Про таке глава держави повідомив 9 червня у своєму телеграм-каналі.

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Що відомо про угоду з Латвією?

Під час свого візиту до Естонії Володимир Зеленський зустрівся з новопризначеним прем'єр-міністром Латвії Андрісом Кулбергсом.

Сторони погодили підписання багаторічної програми співпраці, яка спрямована на експертизу й допомогу в захисті від масованих атак на критичну й цивільну інфраструктуру.

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Це конкретні речі для посилення спільного захисту, співвиробництва. І важливо, що це також експертиза й досвід України для зміцнення наших партнерів,

– наголосив Зеленський.

При цьому український лідер наголосив, що Київ зацікавлений у достатньому захисті кожного регіону від російських загроз.

Підписання угоди між Україною та Латвією: дивіться відео зі сторінки Зеленського

Зеленський і надалі підкреслює критичну важливість продовження тиску на Росії, зокрема її "тіньового ", флоту щоб змусити країну-агресорку припинити війну проти України.

Варто нагадати, що Україна вже досягла домовленостей про довгострокову співпрацю у сфері оборони з трьома країнами Близького Сходу – Саудівською Аравією, Об'єднаними Арабськими Еміратами та Катаром. Укладені угоди розраховані на десять років.

За словами глави держави, у межах ініціативи Drone Deal планується підписання щонайменше десяти окремих контрактів, які передбачатимуть постачання українських оборонних технологій і безпілотних систем за кордон.

Окрім цього, Київ запропонував Штатам співпрацю в рамках Drone Deal, що охоплює розвиток дронів та засобів протиповітряної оборони. Зеленський зазначив, що ця пропозиція набула особливої актуальності на тлі загострення ситуації на Близькому Сході та початку нового воєнного конфлікту в регіоні.