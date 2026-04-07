Що передбачає новий закон?

За закон проголосували 245 народних депутатів під час пленарного засідання ВР.

Повністю документ називається "Закон України щодо імплементації норм права Європейського Союзу та інтеграції енергетичних ринків, підвищення безпеки постачання і конкурентоспроможності у сфері енергетики".

Він покликаний сформувати цілісну правову базу, яка дозволить повністю інтегрувати ринок електроенергії України в енергетичний ринок Євросоюзу.

Це означає не лише технічну синхронізацію двох енергоринків. Запроваджуються також:

спільні принципи роботи;

правила торгівлі;

та однакові вимоги для всіх їх учасників.

Одним з важливих пунктів закону стане впровадження механізму market coupling. Він означає "ринкове з'єднання", яке дасть можливість країнам торгувати електроенергією узгоджено за цінами й обсягами як на наступний день, так і в той самий день.

Чому цей закон важливий для України?

Впровадження цього закону дозволить Україні продавати або купувати електроенергію більш ефективно.

З'являться нові способи гнучко керувати попитом і пропозицією. Також інтеграція допоможе в разі дефіциту електроенергії швидко залучити необхідні ресурси.

Окрім того, в законі велику увагу приділили безпеці постачання електрики, повідомляє пресслужба Верховної Ради;

запровадять плани готовності до ризиків;

посилять координацію з регіональними центрами;

а українська енергосистема буде працювати за стандартами європейської мережі електропередач ENTSO-E.

Заступник голови Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Жупанин наголосив, що цей закон значно посилить енергетичну безпеку країни в умовах війни та постійних атак Росії на енергетику.

Ми запроваджуємо спільні підходи до управління ризиками та поглиблюємо координацію з європейськими партнерами. Це означає, що Україна реагуватиме на виклики не ізольовано, а як частина єдиного енергетичного простору Європи,

– зазначив Жупанин.

Цей закон – частина руху України до ЄС у межах євроінтеграції.

Важливо! Разом з тим Рада 7 квітня ухвалила так званий закон про "промисловий безвіз" з ЄС. Він необхідний для подальшої інтеграції України до ринку Євросоюзу. Документ дозволить врегулювати виробництво товарів згідно із європейськими стандартами безпеки та розширить можливості українських виробників для виходу на європейський ринок.

Що відомо про імпорт електроенергії в Україну?