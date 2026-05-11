Какие произошли изменения в украинском законодательстве?

Об изменениях говорится в правительственном постановлении №589 от 8 мая 2026 года.

К уже действующим странам добавились:

Австрия;

Бельгия;

Болгария;

Великобритания;

Греция;

Дания;

Эстония;

Ирландия;

Исландия;

Испания;

Италия;

Кипр;

Латвия;

Литва;

Люксембург;

Мальта;

Нидерланды;

Норвегия;

Португалия;

Румыния;

Словакия;

Словения;

Венгрия;

Финляндия;

Франция;

Хорватия;

Швейцария;

Швеция.

Напомним, что упрощенно приобретение гражданства Украины для граждан отдельных государств было внедрено еще в январе 2026 года. Об этом говорится на сайте Государственной миграционной службы.

Граждане Польши, Чешской Республики, Германии, Канады и США могут приобрести гражданство Украины в упрощенном порядке путем подачи декларации о признании себя гражданином Украины,

– сообщили на сайте.

Также в январе Закон "О гражданстве Украины" дополнили новой статьей 5 – 1, которой определены случаи, при наличии которых Украина признает наличие множественного гражданства.

Кроме того, лица, которые намерены приобрести гражданство Украины по территориальному происхождению, должны сдать экзамены на знание основ Конституции, истории и на определение уровня владения государственным языком

К тому же расширили основания для потери гражданства Украины, в частности в случаях угроз национальной безопасности или участия в вооруженной агрессии против государства.

Была предоставлена возможность членам семей военнослужащих-иностранцев или военнослужащих-граждан Украины, которые проходят военную службу или проходили военную службу и погибли, подавать для получения гражданства декларацию об отказе от иностранного гражданства и признании себя только гражданином Украины вместо обязательства прекратить иностранное гражданство.

Еще было предоставлено право в течение шести месяцев со дня вступления в силу ЗУ 4502-ІХ (до 16 июля 2026) подать декларацию об отказе от иностранного гражданства и признании себя гражданином Украины военнослужащим-иностранцам и членам их семей, которые приобрели гражданство Украины в период с 1 января 2018 и не имеют возможности выполнить поданное обязательство прекратить иностранное гражданство.

Обратите внимание! Множественное гражданство – это одновременное признание лица гражданином двух или более государств. Но это не означает, что каждый гражданин может без ограничений получить несколько гражданств. Об этом говорится на сайте Бесплатной юридической помощи.

Что еще стоит знать украинцам о законодательстве?

Ранее Владимир Зеленский уже сообщал, что список стран, где украинцы смогут иметь гражданство, планируют пополнить странами, где проживает больше всего представителей Украины. Внедрение будет происходить "шаг за шагом".

В частности граждане Украины могут с января приобретать гражданство других государств. Но при этом не терять украинское. Однако только при условии, что такое государство входит в специальный перечень. Его формирует Кабинет Министров.