Неочікувані наслідки: чи справді можуть засудити за повідомлення про ТЦК

Українці, намагаючись уникнути мобілізації, всіма можливими способами передають інформацію про переміщення службовців ТЦК. Такі випадки фіксують в різних населених пунктах, а в соціальних мережах є сотні таких спільнот.

Які вироки оголошують адміністраторам спільнот з повідомленнями про переміщення ТЦК?

Останній відомий випадок, коли суд виніс вирок людині за публікації у телеграм-спільноті щодо місць роботи службовців ТЦК і поліції, стався у Кременчуці на Полтавщині. Обласний ТЦК повідомив, що місцевий житель протягом 2024 – 2025 років регулярно повідомляв, де стоять блокпости, куди їдуть службові автомобілі та місця вручення повісток.

У чаті було понад 28 тисяч учасників. Суд встановив, що завдяки чату окремі громадяни могли уникати мобілізаційних заходів і перешкоджали роботі військових. За рішенням суду чоловік повинен був сплатити 10 000 гривень на підтримку ЗСУ. У нього конфіскували мобільний телефон. Спочатку чоловікові присудили 5 років позбавлення волі, але звільненням від відбування покарання через випробувальний строк на два роки.

На Тернопільщині теж перед судом постав чоловік, який "полював" на ТЦК і передавав інформацію про їхнє переміщення в телеграмі. У вироку суду йдеться, що його дії завдавали шкоди Збройним Силам і підривала обороноздатність держави. Цю справу від інших відрізняє те, що чоловік не створив такий канал, а був його учасником, але активно писав про місця, де службовці роздають повістки.

Яку статтю Кримінального кодексу інкримінують?

Здавалося б, що такі дії людей нікому не завдали шкоди, тому багато хто не розуміє, чому саме такий захід покарання застосовують проти поширювачів подібної інформації. Проте адвокат Руслан Ружицький в коментарі 24 Каналу пояснив, що хоча очевидного перешкоджання діяльності ЗСУ тут немає, але суди кваліфікують дії саме порушенням статті 114-1 Кримінального кодексу.

Так перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років. А якщо такі діяння завдали шкоди чи через це загинули люди, то строк зростає до 8 – 15 років.

Руслан Ружицький Адвокат Я вважаю що складу злочину тут немає і це не є перешкоджанням діяльності ЗСУ. Але суди виносять обвинувальні вироки. Тому краще таким не займатися.

Де ще засуджували людей за поширення інформації про ТЦК?