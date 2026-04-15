Какие приговоры объявляют администраторам сообществ с сообщениями о перемещении ТЦК?

Последний известный случай, когда суд вынес приговор человеку за публикации в телеграмм-сообществе о местах работы служащих ТЦК и полиции, произошел в Кременчуге Полтавской области. Областной ТЦК сообщил, что местный житель в течение 2024 – 2025 годов регулярно сообщал, где стоят блокпосты, куда едут служебные автомобили и места вручения повесток.

В чате было более 28 тысяч участников. Суд установил, что благодаря чату отдельные граждане могли избегать мобилизационных мероприятий и препятствовали работе военных. По решению суда мужчина должен был уплатить 10 000 гривен в поддержку ВСУ. У него конфисковали мобильный телефон. Сначала мужчине присудили 5 лет лишения свободы, но освобождением от отбывания наказания через испытательный срок на два года.

На Тернопольщине тоже перед судом предстал человек, который "охотился" на ТЦК и передавал информацию об их перемещении в телеграмме. У приговоре суда говорится, что его действия наносили ущерб Вооруженным Силам и подрывали обороноспособность государства. Это дело от других отличает то, что мужчина не создал такой канал, а был его участником, но активно писал о местах, где служащие раздают повестки.

Какую статью Уголовного кодекса инкриминируют?

Казалось бы, что такие действия людей никому не нанесли вреда, поэтому многие не понимают, почему именно такую меру наказания применяют против распространителей подобной информации. Однако адвокат Руслан Ружицкий в комментарии 24 Канала объяснил, что хотя очевидного препятствования деятельности ВСУ здесь нет, но суды квалифицируют действия именно нарушением статьи 114-1 Уголовного кодекса.

Так препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет. А если такие деяния нанесли ущерб или из-за этого погибли люди, то срок возрастает до 8 – 15 лет.

Руслан Ружицкий Адвокат Я считаю, что состава преступления здесь нет и это не является препятствованием деятельности ВСУ. Но суды выносят обвинительные приговоры. Поэтому лучше таким не заниматься.

Где еще осуждали людей за распространение информации о ТЦК?