Як перевестися до іншої військової частини: можливі відмови

Рівненський обласний ТЦК та СП пояснив, за яких умов військовослужбовець може бути переведений до іншої частини та які документи для цього потрібні. Також у відомстві назвали найпоширеніші причини відмов і дали практичні поради, як діяти у спірних ситуаціях.

З чого почати процедуру?

У Рівненському обласному ТЦК та СП нагадують, що переведення військовослужбовця до іншої частини можливе за кількома підставами, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Судово-юридичну газету". Зокрема, з ініціативи самого військового – за спрощеною процедурою через електронні сервіси, наприклад "Армія+".

Читайте також Як передати важливі документи нотаріусу на зберігання: роз'яснення Мін'юсту

Такий варіант зазвичай використовують для переходу з тилової частини до бойової або між бойовими підрозділами.

Переведення також можливе за станом здоров'я – на підставі висновку військово-лікарської комісії, якщо військовослужбовець визнаний придатним лише до певних видів служби. Окремо передбачені переведення з міркувань службової необхідності або ротації – у таких випадках рішення ухвалюється командуванням і може не потребувати згоди військового. Ще одна підстава – особисті обставини, наприклад необхідність догляду за близькими родичами з інвалідністю та переведення за місцем проживання.

Пам'ятайте! Щоб ініціювати переведення, необхідно отримати рекомендаційний лист від командира частини, до якої планується перехід, після чого подати рапорт чинному командиру з обґрунтуванням підстав і повним пакетом документів. Далі командир готує подання, а остаточне рішення ухвалює уповноважений орган – у деяких випадках це Оперативне командування або Генеральний штаб.

Перелік документів залежить від причини переведення і може включати медичні висновки, рішення ВЛК, довідки про сімейні обставини, документи МСЕК або органів опіки.

Найчастіше у переведенні відмовляють через службову потребу у поточній частині. Для переведень з особистих причин зазвичай потрібна згода командира, і закон не встановлює чітких критеріїв для такого рішення. Водночас у випадках переведення за станом здоров'я згода командира не є обов'язковою, а відмова або бездіяльність можуть вважатися протиправними.

Зверніть увагу! У ТЦК радять одразу готувати повний пакет документів, користуватися електронними сервісами для пришвидшення процедури, а у разі безпідставної відмови – звертатися до вищого командування або оскаржувати рішення в суді.