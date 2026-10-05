Збій чи саботаж: українці кажуть про перешкоду для підтримки батьків дітей з інвалідністю

Українці продовжують збирати голоси для привернення уваги до проблеми неможливості звільнення зі служби батьків, які мають дітей з інвалідністю. Проте за останні кілька тижнів команда ГО “Майбутнє має право” помітила, що звернення не збирає голоси через технічну помилку.

На сайті КМУ неможливо підписати петицію про звільнення зі служби батьків, які мають дітей з інвалідністю

Хоча відео на підтримку урядової петиції №41/010608-26еп набирали десятки й сотні тисяч переглядів, реклама приводила на портал тисячі людей, дописи масово поширювали у Facebook, TikTok, Instagram і Threads – але кількість підписів зростала непропорційно повільно. Активісти підозрюють, що петицію ніби штучно обмежують. Що саме відбувається – розповіла в коментарі 24 Каналу одна з ініціаторок петиції Валерія Калинич.

За словами співрозмовниці, після активних хвиль поширення очікуваного приросту немає. Це було схоже або на технічне обмеження, або на штучно встановлений ліміт. Але з'ясувалося інше: частина людей просто не могла пройти авторизацію та дійти до етапу підписання.

Користувачі писали, що портал перекидає їх між сторінками, не завершує авторизацію, повертає помилку або взагалі показує 404. Більшість повідомлень про невдалі спроби надходила від людей, які заходили зі смартфонів – часто безпосередньо з Facebook, Instagram, TikTok чи інших соціальних мереж. Були навіть коментарі про те, що люди підписали, але потім не знаходили себе в списку підписантів,

– повідомила пані Валерія.

Проблеми спостерігалися й раніше, але саме 30 вересня кількість підписів під петицією вже не можна було пояснити недостатньою активністю аудиторії. Відповідь про збій надала технічна підтримка ТОВ "СОФТЛІСТ". Фахівцям вдалося порахувати, що приблизно з 11:09 до 13:52 на порталі не зареєструвався жоден новий користувач. Збій тривав близько двох годин 43 хвилин. Залишити голос могли лише ті користувачі, які встигли увійти на портал раніше.

Так кількість підписів упала на 92,3% порівняно з 29 вересня і на 93,6% порівняно з 1 жовтня. За словами Валерії Калинич, провал не можна пояснити тим, що люди раптом втратили інтерес до петицій. До збою активність була підвищеною, під час збою – майже зникла, а після відновлення входу – повернулася.

Люди не могли авторизуватися, аби підписати петицію / Скриншоти

Суттєва втрата підтримки

Авторка петиції розповіла, що після підрахунку втрат голосів через збій з'ясувалося невтішне. Не вдалося зібрати приблизно 290 – 350 підписів лише за дві з половиною години.

Це не означає, що всі ці голоси втрачено назавжди: частина людей могла повернутися пізніше. Але визначити це неможливо, тому що портал не фіксує невдалі спроби авторизації,

– сказала Валерія Калинич.

Тобто, якщо система не дала людям можливість авторизуватися – їхнього голосу не існує.

Попри це наша співрозмовниця наголосила, що за наявними даними не можна стверджувати, що конкретну петицію блокували навмисно. Але проблеми підтверджують інше: значна частина людей, яких активісти привели на державний портал, могла не дійти до підписання через несправність самого державного сервісу.

Незалежний сервіс "Розумні петиції" зафіксував 290 записів про недоступність сторінок порталу КМУ. Для значної групи сторінок перші помилки були зафіксовані 26 вересня о 23:18… Перевірка відбувається раз на три години, тому фактичні межі збою могли бути ширшими,

– додала активістка.

Чому виникла помилка

ТОВ "СОФТЛІСТ" згодом визнало причину помилки. Нібито проводилася зміна розширень, тому пропав параметр, на який дивився код. Код порталу помилково сприймав відсутність цього заголовка як відсутність даних і показував помилку, сторінку авторизації або перенаправлення на ID.GOV.UA. Тож для серверного моніторингу запит міг виглядати успішним, тоді як користувач бачив помилку і не міг відкрити петицію.

Звернення спільноти "Українська Україна" свідчить, що проблеми порталу не виникли у вересні 2026 року. Засновниця спільноти Вероніка Ольшанська повідомляє, що ще під час петиційної кампанії 2024 року користувачі стикалися з помилками авторизації у мобільних браузерах і під час переходу із соціальних мереж. Команда була змушена створювати для людей окремі інструкції, щоб вони могли обійти помилки та все-таки підписати петицію.

У зверненні також описано скарги користувачів на зникнення раніше зарахованих голосів і необхідність підписувати повторно.

Секретаріат Кабінету Міністрів України повідомив, що технічні збої на порталі з петиціями не фіксувалися. Але:

"Розумні петиції" фіксували масову недоступність сторінок;

користувачі бачили 404;

техпідтримка визнала помилку в коді порталу.

Тобто, або офіційний моніторинг не виявляв помилок, які фактично бачили користувачі, або в КМУ громадянам дали не повну відповідь. Проблему також не пов'язують зі збоями через атаки на українські дата-центри.

Збій на будь-якому з етапів може виглядати для користувача як проблема з Дією. Коректний висновок наразі такий: збій авторизації підтверджено, але його першопричину не встановлено,

– повідомила Валерія Калинич.

Докази перешкоди для людей / Скриншоти

Чому несправна система вигідна владі

Наявні матеріали не говорять про навмисне блокування чи вручну встановлені ліміти голосів. Активісти місяцями готують кампанії, знімають відео, оплачують рекламу; приводять на портал тисячі людей, шукають технічного адміністратора й доводять, що збій узагалі був. Держава, своєю чергою, не рахує невдалі спроби, не компенсує час простою, автоматично не продовжує строк збору; не повертає витрачені на рекламу кошти, й навіть не публікує історію інцидентів.

Якщо через технічні проблеми петиція не доходить до 25 тисяч підписів, влада не отримує обов’язку розглядати її як підтриману електронну петицію. Тому бездіяльність у цій сфері має очевидний інституційний ефект: чим гірше працює інструмент, тим менше незручних вимог громадян доходить до встановленого порогу,

– підозрюють активісти.

Валерія Калинич зазначила, що підписана петиція могла стати додатковим і далеко не основним інструментом для просування законопроєкту №15057 – про можливість звільнення з військової служби батьків, які мають дітей з інвалідністю. Майже всі зусилля було спрямовано саме на просування й збір голосів.

Пані Валерія зауважила: якщо одна й та сама проблема існує роками, якщо про неї повідомляють різні спільноти, а держава досі не створила нормального запису помилок, підтримки й компенсації простою, то це – свідомий саботаж громадських ініціатив, які створюють для влади незручні зобов'язання.

До слова, люди, які не могли підписати петицію на сайті КМУ, безперешкодно залишали голос на сайті петицій до президента. Але звернення на тому порталі в зовсім іншому вигляді взагалі не пропускали. Активісти в ньому наголошували на порушенні конкретних статей Конституції.

Я роблю такий висновок: на президентський сайт пропускають взагалі нешкідливі петиції. А ті, що потенційно є незручними, пропускають на сайті КМУ, де їх дуже важко підписати. І це справді дуже класна схема,

– зазначила Валерія Калинич.

Запит про неможливість підписати петицію, яка актуальна й 5 жовтня, подали до Кабінету Міністрів. Проте в уряді поки що не дали на нього відповідь.

Про що петиція активістів

В Україні закликають дозволити батькам дітей з інвалідністю звільнятися з військової служби, якщо вони хочуть повернутися до догляду за дитиною. Для цього був створений законопроєкт №15057. Наразі батько чи мати дитини з інвалідністю до мобілізації можуть отримати відстрочку, але якщо людина вже служить, наявність дитини з інвалідністю не дає такого ж права на звільнення, якщо є другий з батьків.

Прихильники змін вважають це правовою колізією: формальна наявність другого з батьків не означає, що він може самостійно забезпечити дитині необхідний догляд.

Наразі служать близько 2 тисяч батьків дітей з інвалідністю. Автори петиції вважають, що можливість звільнення цієї категорії не спричинить масових звільнень. Законопроєкт №15057 пропонує зрівняти права батьків дітей з інвалідністю та усунути суперечність у законодавстві.