Українці вимагають дозволити батькам дітей з інвалідністю звільнятися зі служби

Якщо батьки мають дитину з інвалідністю до 18 років, то вони мають право на відстрочку. Проте для звільнення зі служби ця підстава не підходить. Тому небайдужі українці роблять все можливе, аби парламентарі знову звернули увагу на законопроєкт №15057 і дозволили військовим повернутися до своїх родин, яким і так тяжко через хвороби. Про це також з'явилася петиція №41/010608-26еп на сайті Кабміну.

Українці закликають переглянути позицію Міністерства оборони та Міністерства у справах ветеранів, які критикують законопроєкт через можливу шкоду для обороноздатності. Але несправедливість полягає в тому, що ще немобілізований батько дитини з інвалідністю має право на відстрочку, а от звільнитися зі служби для догляду, якщо в дитини є мама, чоловіки не можуть.

Дитина – одна й та сама. Її інвалідність – та сама. Її потреба в батькові нікуди не зникла. Змінився лише статус батька,

– уточнила авторка петиції Валерія Калинич.

Офіційні дані показують, що в українській армії служать лише дві тисячі батьків дітей з інвалідністю. Тому ця кількість, на думку, прихильників проєкту, не має вплинути на кількість військових і спричинити масові звільнення. Ба більше, ще не кожен такий батько чи мати піде зі служби, навіть якщо законодавці все ж дадуть таку можливість.

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Тому державу закликають "відпустити батьків до своїх дітей".

Законопроєкт №15057 обговорюють давно

Після змін до законодавства у 2024 році батько або мати дитини з інвалідністю, які вже служать у війську, фактично втратили можливість звільнитися для догляду за дитиною, якщо є інший із батьків. При цьому батьки, які мають таку підставу до мобілізації, можуть отримати відстрочку. Правозахисники називають це правовою колізією, адже формальна наявність другого з батьків не означає, що він фізично може самостійно доглядати за дитиною.

Як розповіли ініціатори змін у коментарі 24 Каналу, новий законопроєкт має зрівняти права батьків дітей з інвалідністю. Експерти наголошують, що йдеться не про створення нової пільги, а про усунення суперечності в законодавстві.

Частина народних депутатів уже заявила про готовність підтримати законопроєкт. Анна Скороход та Ірина Борзова заявили, що проблема зі звільненням другого з батьків дитини з інвалідністю існує і відповідні зміни можуть бути підтримані.