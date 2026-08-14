Украинцы требуют разрешить родителям детей с инвалидностью увольняться со службы

Если у родителей есть ребенок с инвалидностью до 18 лет, то они имеют право на отсрочку. Однако для увольнения со службы это основание не подходит. Поэтому неравнодушные украинцы делают все возможное, чтобы парламентарии вновь обратили внимание на законопроект №15057 и позволили военным вернуться к своим семьям, которым и так тяжело из-за болезней. Об этом также появилась петиция №41/010608-26эп на сайте Кабмина.

Украинцы призывают пересмотреть позицию Министерства обороны и Министерства по делам ветеранов, которые критикуют законопроект из-за возможного ущерба для обороноспособности. Но несправедливость заключается в том, что еще немобилизованный отец ребенка с инвалидностью имеет право на отсрочку, а вот уволиться со службы для ухода, если у ребенка есть мама, мужчины не могут.

Ребенок – тот же самый. Его инвалидность – та же самая. Его потребность в отце никуда не исчезла. Изменился лишь статус отца,

– уточнила автор петиции Валерия Калинич.

Официальные данные показывают, что в украинской армии служат лишь две тысячи отцов детей с инвалидностью. Поэтому это количество, по мнению сторонников проекта, не должно повлиять на численность военных и привести к массовым увольнениям. Более того, далеко не каждый такой отец или мать уйдет со службы, даже если законодатели все же предоставят такую возможность.

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Поэтому государство призывают "отпустить родителей к своим детям".

Законопроект №15057 обсуждается уже давно

После изменений в законодательстве в 2024 году отец или мать ребенка с инвалидностью, которые уже служат в армии, фактически лишились возможности уволиться для ухода за ребенком, если есть другой родитель. При этом родители, имеющие такое основание для мобилизации, могут получить отсрочку. Правозащитники называют это правовой коллизией, ведь формальное наличие второго родителя не означает, что он физически способен самостоятельно ухаживать за ребенком.

Как рассказали инициаторы изменений в комментарии 24 Канала, новый законопроект должен уравнять права родителей детей с инвалидностью. Эксперты подчеркивают, что речь идет не о создании новой льготы, а об устранении противоречия в законодательстве.

Часть народных депутатов уже заявила о готовности поддержать законопроект. Анна Скороход и Ирина Борзова заявили, что проблема с освобождением второго родителя ребенка с инвалидностью существует и соответствующие изменения могут быть поддержаны.