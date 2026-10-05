На сайте КМУ невозможно подписать петицию об увольнении со службы родителей, имеющих детей с инвалидностью

Хотя видео в поддержку правительственной петиции №41/010608-26эп набирали десятки и сотни тысяч просмотров, реклама приводила на портал тысячи людей, посты массово распространялись в Facebook, TikTok, Instagram и Threads – но количество подписей росло непропорционально медленно. Активисты подозревают, что петицию якобы искусственно ограничивают. Что именно происходит – рассказала в комментарии 24 Каналу одна из инициаторок петиции Валерия Калинич.

По словам собеседницы, после активных волн распространения ожидаемого прироста не наблюдается. Это было похоже либо на техническое ограничение, либо на искусственно установленный лимит. Но выяснилось другое: часть людей просто не могла пройти авторизацию и дойти до этапа подписания.

Пользователи писали, что портал перебрасывает их между страницами, не завершает авторизацию, выдает ошибку или вообще показывает 404. Большинство сообщений о неудачных попытках поступало от людей, которые заходили со смартфонов – часто непосредственно из Facebook, Instagram, TikTok или других социальных сетей. Были даже комментарии о том, что люди подписались, но потом не находили себя в списке подписавшихся,

– сообщила Валерия.

Проблемы наблюдались и раньше, но именно 30 сентября количество подписей под петицией уже нельзя было объяснить недостаточной активностью аудитории. Ответ о сбое предоставила техническая поддержка ООО "СОФТЛИСТ". Специалистам удалось подсчитать, что примерно с 11:09 до 13:52 на портале не зарегистрировался ни один новый пользователь. Сбой длился около двух часов 43 минут. Оставить голос могли только те пользователи, которые успели войти на портал ранее.

Так, количество подписей упало на 92,3% по сравнению с 29 сентября и на 93,6% по сравнению с 1 октября. По словам Валерии Калинич, сбой нельзя объяснить тем, что люди вдруг потеряли интерес к петициям. До сбоя активность была повышенной, во время сбоя – почти исчезла, а после восстановления доступа – вернулась.

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Люди не могли авторизоваться, чтобы подписать петицию / Скриншоты

Существенная потеря поддержки

Автор петиции рассказала, что, подсчитав потери голосов из-за сбоя, пришла к неутешительному выводу. Не удалось собрать примерно 290–350 подписей всего за два с половиной часа.

Это не означает, что все эти голоса потеряны навсегда: часть людей могла вернуться позже. Но определить это невозможно, потому что портал не фиксирует неудачные попытки авторизации,

– сказала Валерия Калинич.

То есть, если система не дала людям возможность авторизоваться – их голоса не существуют.

Несмотря на это, наша собеседница подчеркнула, что по имеющимся данным нельзя утверждать, что конкретную петицию заблокировали намеренно. Но проблемы подтверждают обратное: значительная часть людей, которых активисты привели на государственный портал, могла не дойти до подписания из-за неисправности самого государственного сервиса.

Независимый сервис "Умные петиции" зафиксировал 290 записей о недоступности страниц портала КМУ. Для значительной группы страниц первые ошибки были зафиксированы 26 сентября в 23:18… Проверка происходит раз в три часа, поэтому фактические масштабы сбоя могли быть шире,

– добавила активистка.

Почему возникла ошибка

ООО "СОФТЛИСТ" впоследствии признало причину ошибки. Якобы проводилось изменение расширений, поэтому пропал параметр, на который обращался код. Код портала ошибочно воспринимал отсутствие этого заголовка как отсутствие данных и показывал ошибку, страницу авторизации или перенаправление на ID.GOV.UA. Поэтому для серверного мониторинга запрос мог выглядеть успешным, тогда как пользователь видел ошибку и не мог открыть петицию.

Обращение сообщества "Украинская Украина" свидетельствует, что проблемы портала возникли не в сентябре 2026 года. Основательница сообщества Вероника Ольшанская сообщает, что еще во время петиционной кампании 2024 года пользователи сталкивались с ошибками авторизации в мобильных браузерах и при переходе из социальных сетей. Команда была вынуждена создавать для людей отдельные инструкции, чтобы они могли обойти ошибки и все-таки подписать петицию.

В обращении также описаны жалобы пользователей на исчезновение ранее зачтенных голосов и необходимость подписываться повторно.

Секретариат Кабинета Министров Украины сообщил, что технические сбои на портале с петициями не фиксировались. Однако:

"Умные петиции" фиксировали массовую недоступность страниц;

пользователи видели ошибку 404;

техподдержка признала ошибку в коде портала.

То есть либо официальный мониторинг не выявлял ошибок, которые фактически видели пользователи, либо в КМУ гражданам дали неполный ответ. Проблему также не связывают со сбоями из-за атак на украинские дата-центры.

Сбой на любом из этапов может выглядеть для пользователя как проблема с Дией. Корректный вывод на данный момент таков: сбой авторизации подтвержден, но его первопричина не установлена,

– сообщила Валерия Калинич.

Доказательства неудобств для людей / Скриншоты

Почему неисправная система выгодна властям

Имеющиеся материалы не указывают на преднамеренную блокировку или вручную установленные лимиты голосов. Активисты месяцами готовят кампании, снимают видео, оплачивают рекламу; привлекают на портал тысячи людей, ищут технического администратора и доказывают, что сбой вообще имел место. Государство, в свою очередь, не учитывает неудачные попытки, не компенсирует время простоя, автоматически не продлевает срок сбора; не возвращает потраченные на рекламу средства и даже не публикует историю инцидентов.

Если из-за технических проблем петиция не набирает 25 тысяч подписей, власти не обязаны рассматривать ее как поддержанную электронную петицию. Поэтому бездействие в этой сфере имеет очевидный институциональный эффект: почему инструмент работает хуже, тем меньше неудобных требований граждан доходит до установленного порога,

– подозревают активисты.

Валерия Калинич отметила, что подписанная петиция могла бы стать дополнительным и далеко не основным инструментом для продвижения законопроекта №15057 – о возможности увольнение от военной службы родителей, имеющих детей с инвалидностью. Почти все усилия были направлены именно на продвижение и сбор голосов.

Валерия отметила: если одна и та же проблема существует годами, если о ней сообщают различные сообщества, а государство до сих пор не создало нормальной системы учета ошибок, поддержки и компенсации простоев, то это – сознательный саботаж общественных инициатив, которые создают для власти неудобные обязательства.

К слову, люди, которые не могли подписать петицию на сайте КМУ, беспрепятственно оставляли голос на сайте петиций к президенту. Но обращения на том портале в совершенно ином виде вообще не пропускали. Активисты в нем указывали на нарушение конкретных статей Конституции.

Я делаю такой вывод: на президентский сайт пропускают вообще безобидные петиции. А те, которые потенциально неудобны, пропускают на сайте КМУ, где их очень трудно подписать. И это действительно очень классная схема,

– отметила Валерия Калинич.

Запрос о невозможности подписать петицию, которая актуальна и 5 октября, был направлен в Кабинет Министров. В правительстве пока не дали на него ответа.

О чем петиция активистов

В Украине призывают разрешить родителям детей с инвалидностью увольняться с военной службы, если они хотят вернуться к уходу за ребенком. Для этого был разработан законопроект № 15057. В настоящее время отец или мать ребенка с инвалидностью до мобилизации могут получить отсрочку, но если человек уже служит, наличие ребенка с инвалидностью не дает такого же права на увольнение, если есть второй из родителей.

Сторонники изменений считают это правовой коллизией: формальное наличие второго родителя не означает, что он может самостоятельно обеспечить ребенку необходимый уход.

Около 2 тысяч родителей детей с инвалидностью. Авторы петиции считают, что возможность освобождения этой категории не приведет к массовым увольнениям. Законопроект №15057 предлагает уравнять права родителей детей с инвалидностью и устранить противоречие в законодательстве.