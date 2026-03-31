Обман не вдався: у Полтаві чоловік прикидався пенсіонером, користуючись підробкою

У Полтаві чоловік використовував чуже пенсійне посвідчення, щоб користуватися безкоштовним проїздом у транспорті. Він знайшов його на вулиці та змінив дані на свої.

Як чоловік використав знайдене пенсійне посвідчення?

На одній із зупинок Полтави чоловік знайшов посвідчення на ім'я пенсіонера 1960 року народження. Громадянин вирішив не повертати його власнику, а забрати собі. Як йдеться в матеріалах справи, 27 березня суд виніс йому вирок за таку шахрайську схему.

Так, привласнивши документ, полтавець змінив у ньому фото й дані на свої. Йому знадобилося лише лезо й чорнило, щоб майстерно виправити й рік народження на 1980.

Надалі чоловік брав із собою оновлений документ, щоб економити на проїзді. У транспорті він видавав себе за пенсіонера. Однак в одному з автобусів кондуктор викрив підробку.

Під час суду чоловік визнав провину. Враховуючи всі обставини, суд покарав креативного громадянина пробаційним періодом, що триватиме понад рік. Він також має сплатити за експертизу 5 тисяч 348 гривень. А підроблене пенсійне посвідчення довелося знищити.

У такому випадку чоловік отримав мінімальне покарання. Адже стаття 358 Кримінального кодексу передбачає, що підробка документів і використання фальшивки загрожує порушнику штрафом до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, пробаційним наглядом на строк до двох років, або ж двома роками обмеження волі.

