Як чоловік використав знайдене пенсійне посвідчення?

На одній із зупинок Полтави чоловік знайшов посвідчення на ім'я пенсіонера 1960 року народження. Громадянин вирішив не повертати його власнику, а забрати собі. Як йдеться в матеріалах справи, 27 березня суд виніс йому вирок за таку шахрайську схему.

Так, привласнивши документ, полтавець змінив у ньому фото й дані на свої. Йому знадобилося лише лезо й чорнило, щоб майстерно виправити й рік народження на 1980.

Надалі чоловік брав із собою оновлений документ, щоб економити на проїзді. У транспорті він видавав себе за пенсіонера. Однак в одному з автобусів кондуктор викрив підробку.

Під час суду чоловік визнав провину. Враховуючи всі обставини, суд покарав креативного громадянина пробаційним періодом, що триватиме понад рік. Він також має сплатити за експертизу 5 тисяч 348 гривень. А підроблене пенсійне посвідчення довелося знищити.

У такому випадку чоловік отримав мінімальне покарання. Адже стаття 358 Кримінального кодексу передбачає, що підробка документів і використання фальшивки загрожує порушнику штрафом до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, пробаційним наглядом на строк до двох років, або ж двома роками обмеження волі.

