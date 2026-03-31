Как мужчина использовал найденное пенсионное удостоверение?

На одной из остановок Полтавы мужчина нашел удостоверение на имя пенсионера 1960 года рождения. Гражданин решил не возвращать его владельцу, а забрать себе. Как говорится в материалах дела, 27 марта суд вынес ему приговор за такую мошенническую схему.

Так, присвоив документ, полтавчанин изменил в нем фото и данные на свои. Ему понадобилось лишь лезвие и чернила, чтобы мастерски исправить и год рождения на 1980.

В дальнейшем мужчина брал с собой обновленный документ, чтобы экономить на проезде. В транспорте он выдавал себя за пенсионера. Однако в одном из автобусов кондуктор разоблачил подделку.

Во время суда мужчина признал вину. Учитывая все обстоятельства, суд наказал креативного гражданина пробационным периодом, который продлится более года. Он также должен оплатить за экспертизу 5 тысяч 348 гривен. А поддельное пенсионное удостоверение пришлось уничтожить.

В таком случае мужчина получил минимальное наказание. Ведь статья 358 Уголовного кодекса предусматривает, что подделка документов и использование фальшивки грозит нарушителю штрафом до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан, пробационным надзором на срок до двух лет, или двумя годами ограничения свободы.

