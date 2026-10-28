Зарплати військових можуть зрости: держава шукатиме додаткові гроші

Верховна Рада 28 жовтня підтримала правку про підвищення мінімального грошового забезпечення українських військових вже від січня 2027 року. Водночас для реалізації цього кроку державі потрібно відшукати щонайменше 200 мільярдів гривень, які наразі не підтверджені в бюджеті.

Парламент підтримав правку на 200 мільярдів

За підрахунками, дефіцит державного бюджету на наступний рік сягає 4,3 трильйона гривень. При цьому міжнародне фінансування на суму майже 32 мільярди доларів досі залишається остаточно не підтвердженим партнерами. Таким чином, виділення грошей на збільшення зарплат військовим залишається під питанням. Як заявив в ефірі Ранок.LIVE народний депутат Олексій Леонов, при такому дефіциті вартість одного дня війни для України сягає приблизно 140 – 190 мільйонів доларів.

Зараз виникла ситуація, коли навантаження на скарбницю стрімко зростає через активні бойові дії, постійні російські удари по бізнесу, енергетичній інфраструктурі та логістиці. За словами Леонова, поки що складно гарантувати виконання планових надходжень податків. Тому перегляд грошового забезпечення захисників поки є наміром, а не остаточним рішенням.

Попри фінансову невизначеність, Верховна Рада на засіданні 28 жовтня схвалила пропозицію щодо зростання зарплат армійців. Рішення підтримали 304 народні депутати, передає 24 Канал.

Для перегляду виплат щонайменше на 20% необхідно знайти додаткові 200 мільярдів гривень. Парламентарі запевняють, що таку суму можна залучити без запровадження нових зборів чи додаткового тиску на підприємців.

Внутрішні резерви замість податкового навантаження

Народний депутат Ярослав Железняк розкритикував затягування процесу підвищення заробітних плат воїнам та наголосив на необхідності ревізії видатків.

Тільки за останні два роки влада 53 рази обіцяла збільшити зарплату нашим військовим. Ми 21 раз продовжували воєнний стан. Ми 11 разів під час повномасштабного вторгнення змінювали бюджет. Але результату для військових там немає… І давайте чесно, бійці вже не слухають і не вірять тим словам і тим обіцянкам, які зараз лунають,

– сказав з трибуни парламенту народний депутат.

Железняк також підкреслив, що родини бійців не повинні самотужки зводити кінці з кінцями, поки держава витрачає ресурси на другорядні потреби. Нардеп з командою визначив, що в бюджеті можливо знайти 200 мільярдів, якщо скоротити зайві видатки, популістичні обіцянки й корупційні статті.

Нагадаємо, у проєкті бюджету на 2027 рік спочатку заклали базове грошове забезпечення військових на рівні 20 тисяч гривень. Але такий розмір зарплати викликав критику з боку політиків та військових.

Депутати та військові вимагають підвищення базових виплат, оскільки вони впливають на пенсії та соціальні гарантії.

До слова, проєкт державного бюджету на наступний рік уже підтримали в першому читанні 239 народних депутатів. Його ухвалили з деякими правками, проте чимало пропозицій парламентарів не пройшли.