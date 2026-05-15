Військовим, які звільнилися через стан здоров'я, обіцяють додаткові гарантії: які програми діють

Для військовослужбовців, які звільнилися через стан здоров'я держава передбачає додаткові фінансові та соціальні гарантії. У порівнянні із загальним обсягом гарантій захисників, які звільняються з інших підстав, ще додаєтся провдення адаптації та комплексний підхід до відновлення.

Які додаткові гарантії мають військові, які звільнилися через стан здоров'я?

Військові мають багато програм для соціальної підтримки, відновлення та адаптації. Але якщо під час служби воїн отримав поранення, або втратив здоров'я, то після звільнення держава забезпечує їх лікуванням. Про це в коментарі 24 Каналу розповіли співрозмовники в юридичній компанії Main Business Partner.

Дивіться також Проблема СЗЧ – суттєва: омбудсман пропонує змінити закон і встановити чіткі строки служби

Серед інших виплат, які передбачає закон для демобілізованих військових, є право на одноразову грошову допомогу у розмірі 50% місячного грошового забезпечення. Він надається за кожний повний календарний рік служби.

Якщо звільнення сталося внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, пов'язаного з виконанням обов'язків, військовий має право на одноразову грошову допомогу. Її розмір залежить від групи інвалідності або ступеня втрати працездатності, встановлених лікарями,

– кажуть експерти.

Важливо! Розмір виплати військовим через інвалідність ще й прив'язаний до прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня року, в якому встановлено інвалідність. У 2026 році – це 3 тисячі 328 гривень.

Так за встановлену першу групу інвалідності звільнений військовий отримує додаткові один мільйон 331 тисячі 200 гривень. Бійці, які були демобілізовані через другу групу інвалідності отримують 998 тисяч 400 гривень. А для тих, кому присвоїли третю групу інвалідності виплата складає 832 тисячі гривень.

Звільнені зі служби військові та ветерани також безкоштовно мають право на реабілітацію та відновлення. Громадянин за гроші держави отримує систематичну медичну, психологічну та професійну допомогу.

Напрямки державної підтримки військових після звільнення загалом включають великий спектр послуг.

Демобілізованим за станом здоров'я військовим Україна фінансує протезування, забезпечення допоміжними засобами реабілітації, до прикладу, милицями чи кріслами колісними.

Також після поранення, отриманого на передовій, захисники гарантовано отримують до 8 курсів безкоштовної реабілітації на рік у стаціонарі або ж два амбулаторні цикли.

У Міністерстві оборони уточнили, що лікування звільнених та поранених військових відбувається повністю коштом державного бюджету. Якщо послуги надаються у військово-медичних закладах (госпіталях), то військових лікують за програмами Міноборони. А у звичайних лікарнях спеціалізована допомога надається за умовами договору з Національною службою здоров’я України.

Як повідомили юристи, військові за бажанням беруть участь у комплекс заходів медичної та психологічної допомоги. Поранені військові, які, на жаль, отримали інвалідність, навчаються необхідних навичок самообслуговування.

Консультанти розповідають їм, як пристосувати житло та транспортних засобів до нових потреб,

– уточнили в компанії.

Серед основних програм також є допомога ветеранам, які втратили зір.

Зауважимо! Якщо лікування воїна неможливо провести в Україні, то його направляють за кордон, де лікування та реабілітація відбувається за державними процедурами. Тоді витрати покладаються на країну, в якій захисник перебуває, а він навіть у такому випадку нічого не сплачує за послуги.

Окремо держава потурбувалася про право ветеранів на безкоштовну професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації. Так, наприклад, захисники, які звільнилися, можуть безоплатно пройти навчання на отримання посвідчення водія, або ваучер для здобуття нової професії.

Варто зазначити, що ця допомога для військових, які звільнилися через стан здоров'я, є довготривалою. Вони мають безумовне право на медичний догляд, корекцію рубців, безоплатне стоматологічне лікування, а певні категорії захисників – ще й на компенсацію оренди житла.

Водночас частина гарантій не автоматично надається всім звільненим через стан здоров'я військовим, а залежить від встановлення причинного зв’язку поранення зі службою, висновку лікарів про стан здоров'я та наявності статусу учасника бойових дій або людини з інвалідністю внаслідок війни.

Як показує практика, легко отримати виплати вдається не завжди. Нерідко демобілізовані військові зіштовхуються з бюрократією й нерівним підходом військових частин. Ба більше, іноді через суд воїни мають доводити причинно-наслідковий зв’язок поранення з участю в війні.

Які зміни в службі будуть після реформи армії?

Президент Володимир Зеленський оголосив, що вже у червні в ЗСУ почнуть діяти зміни у фінансуванні, службі та управлінні. Частині військових обіцяють суттєво підвищити зарплати, планується впровадження чітких термінів служби та спеціальних контрактів для піхоти. У такому форматі служба має стати передбачуванішою.

У межах реформування армії розмір грошового забезпечення для піхотинців, які стоять на передовій, зросте до 250 – 400 тисяч гривень. Чим важче завдання виконує військовий, тим більша буде сума.