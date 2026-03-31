Без розірвання шлюбу: як подружжя може розділити майно за законом

В Україні подружжя має право поділити майно навіть без розірвання шлюбу. Для цього потрібна взаємна згода партнерів, або рішення суду, якщо дружина та чоловік не домовилися про порядок поділу.

Як подружжя може розділити майно?

Дружина та чоловік не обов'язково мають розірвати шлюб, щоб здійснювати правочини з майном. Вони можуть укласти договір чи звернутися до суду, щоб поділити ті речі, на які мають однакові права. Про це пише Міністерство юстиції України.

Добровільно поділити речі подружжя може за нотаріально посвідченим договором. Він створюється на рухоме й нерухоме майно зі вказанням, що воно передається дружині чи чоловікові зі складу усього майна подружжя.

Коли це питання вирішується через суд, то до уваги беруться інтереси дружини, чоловіка чи дітей і також істотно вагомі обставини. Це регулюється статтею 71 Сімейного кодексу.

Важливо! Спільним майном подружжя вважається те, що було придбане за час шлюбу, навіть якщо дружин чи чоловік чомусь не мали власного заробітку.

Поділити можна будь-яке майно, незалежно від того, на чиє ім'я воно записане чи хто його придбав, якщо це не прописано у шлюбному договорі.

При поділі майна частки дружини та чоловіка – рівні, якщо за домовленістю чи за шлюбним договором не було інших умов.

Якщо один з подружжя не дбав про матеріальне забезпечення сім’ї, відмовлявся виховувати дітей і всіляко порушував інтереси сім'ї, то його частка може зменшитися. Водночас збільшити розмір отриманого майна один з партнерів може, якщо з ним проживають діти, непрацездатні повнолітні син чи дочка.

Зазвичай частки жінки та чоловіка рівні. Однак суд може відступити від засади рівності часток подружжя за обставин, що мають істотне значення,

– зазначили в Міністерстві.

Під час поділу майна враховується наявність боргів у подружжя та правовідносини за зобов’язаннями, що виникли в інтересах сім’ї. А неподільні речі мають передаватися одному з подружжя, якщо інше не визначено домовленістю.

А грошова компенсація одному з подружжя може присуджуватися за умови попереднього внесення другим із подружжя відповідної грошової суми на депозитний рахунок суду. Це регулюється статтею 71 СК України.

Яке майно не є спільним у подружжя?