Ігнорував рішення суду: чоловік тричі порушив ПДР й керував авто в нетверезому стані
- Чоловік, який тричі порушив правила дорожнього руху у нетверезому стані, отримав ув'язнення та два роки заборони на керування транспортними засобами.
- Суд врахував попередні порушення та щире каяття обвинуваченого.
Суд призначив покарання чоловікові, який повторно порушив правила дорожнього руху після того, коли вже засудили за керування в нетверезому стані. Остаточним вироком став реальний строк ув'язнення.
Як покарали невиправного порушника?
У січні 2025 року суд притягнув до адміністративної відповідальності чоловіка, який керував авто у нетверезому стані. Ба більше, він навіть не мав документів щодо права на керування. А пізніше він ще раз вчинив правопорушення. Про це йдеться в матеріалах справи, пише ресурс "Протокол".
Районний суд засудив чоловіка за водіння в нетверезому стані. Згідно з Кодексом України про адміністративні порушення він мав отримати штраф у розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а також позбавлення права керування транспортними засобами строком на 10 років.
Пізніше водій попався на керуванні авто попри заборону. У такому випадку покарання за невиконання судового рішення стало жорстокішим. Згідно з частиною 1 статті 382 Кримінального кодексу України чоловік отримав два роки позбавлення волі. Проте суддя ухвалив рішення звільнити порушника від відбування покарання з випробуванням.
Утретє чоловіка затримали працівники патрульної поліції, коли він керував авто у стані сп'яніння. У цей час водій знав, що проти нього вже відкрите кримінальне провадження. Відтак він отримав нову постанову за статтею 130 КУпАП.
Суд у Кривому Розі врахував нинішнє та попередні порушення та присудив уже реальний термін ув'язнення – строком на три роки.
Водночас обвинувачений визнав провину та розкаявся. Він зауважив, що проігнорував вимоги суду й усе одно їздив на авто.
Було визначено обставини, які пом'якшували покарання – щире каяття. Однак обтяжувало злочин його повторне вчинення.
У справі водія-рецидивіста було частково приєднано старий вирок районного суду. Тож остаточним покаранням визначено три роки й один місяць ув'язнення з двома роками позбавлення права керувати транспортними засобами.
Чому розділяють поняття обмеження та позбавлення права керування транспортом?
Обмеження права керування – це тимчасова заборона, яку призначають через борги або невиконані зобов’язання. Посвідчення водія при цьому не вилучається.
Натомість позбавлення права керування вважається покаранням за порушення ПДР. Воно застосовується судом і передбачає вилучення прав.
Відрізняється й повернення прав. Якщо після обмеження достатньо просто усунути причину покарання, то після позбавлення потрібно пройти процедуру відновлення, іноді навіть зі складанням іспитів.