Ігнорував рішення суду: чоловік тричі порушив ПДР й керував авто в нетверезому стані

Суд призначив покарання чоловікові, який повторно порушив правила дорожнього руху після того, коли вже засудили за керування в нетверезому стані. Остаточним вироком став реальний строк ув'язнення.

Як покарали невиправного порушника?

У січні 2025 року суд притягнув до адміністративної відповідальності чоловіка, який керував авто у нетверезому стані. Ба більше, він навіть не мав документів щодо права на керування. А пізніше він ще раз вчинив правопорушення. Про це йдеться в матеріалах справи, пише ресурс "Протокол".

Районний суд засудив чоловіка за водіння в нетверезому стані. Згідно з Кодексом України про адміністративні порушення він мав отримати штраф у розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а також позбавлення права керування транспортними засобами строком на 10 років.

Пізніше водій попався на керуванні авто попри заборону. У такому випадку покарання за невиконання судового рішення стало жорстокішим. Згідно з частиною 1 статті 382 Кримінального кодексу України чоловік отримав два роки позбавлення волі. Проте суддя ухвалив рішення звільнити порушника від відбування покарання з випробуванням.

Утретє чоловіка затримали працівники патрульної поліції, коли він керував авто у стані сп'яніння. У цей час водій знав, що проти нього вже відкрите кримінальне провадження. Відтак він отримав нову постанову за статтею 130 КУпАП.

Суд у Кривому Розі врахував нинішнє та попередні порушення та присудив уже реальний термін ув'язнення – строком на три роки.

Водночас обвинувачений визнав провину та розкаявся. Він зауважив, що проігнорував вимоги суду й усе одно їздив на авто.

Було визначено обставини, які пом'якшували покарання – щире каяття. Однак обтяжувало злочин його повторне вчинення.

У справі водія-рецидивіста було частково приєднано старий вирок районного суду. Тож остаточним покаранням визначено три роки й один місяць ув'язнення з двома роками позбавлення права керувати транспортними засобами.

