Ініціатива партії "ПіС" для повернення українців додому: що вигадали в Польщі

Партія "Право і спрведливість" польського парламенту пропонує створити центри депортації, щоб спростити та прискорити процес виселення військовозобов'язаних чоловіків, які не працюють офіційно. Поки що це лише законопроєкт, проте настрій влади зрозумілий – вони націлені на часткову депортацію.

У Польщі пропонують депортувати чоловіків, які не працюють офіційно

Законопроєкт про депортацію чоловіків, які офіційно не працюють, з'явився від партії ПіС. Один з її представників Тобіаш Бохенськийзазначив, що в Польщі можна відкрити центри депортації. Такі дії нібито "врятують Центрально-Східну Європу від небезпеки" й покращать мобілізацію в Україні. Про це пишуть журналісти видання Slawa.

Це може стати одним із перших важливих рішень уряду, якщо саме "ПіС" його створить. Посадовці переконані, що, якщо українець не працює офіційно в Польщі, то він цілком міг би боротися за свою батьківщину, щоб закінчити війну.

Польська держава у цьому рішуче, категорично і безкомпромісно допоможе,

– каже Бохенський.

Міністерство сім’ї, праці та соціальної політики Польщі визначило, що у 2025 році в країні було понад 11 тисяч безробітних осіб. Це переважно жінки. Але ті чоловіки, які можуть служити, на переконання польської влади, мають повернутися в Україну.

Зараз "ПіС" активно пропагує свою передвиборчу політику з гаслом "До нового уряду". Найбільш активними представниками є Ярослав Качинський та Пшемислав Чарнек. Останнього партія назвала своїм кандидатом на посаду прем’єр-міністра.

Ярослав Качинський заявив, що його політична сила повинна прагнути сформувати новий уряд, який і матиме переважну владу в країні.

Нагадаємо, ЄС продовжив тимчасовий захист для українців до 4 березня 2028 року, але одночасно змінив правила для нових заявників-чоловіків призовного віку. Чоловіки, які вперше звертатимуться за тимчасовим захистом після 5 серпня 2026 року, повинні підтвердити, що мають законні підстави не проходити військову службу.

Партнери хочуть не допустити виїзд за кордон чоловіків призовного віку, які мають бути мобілізовані, та водночас залишити можливість отримати захист тим, хто законно звільнений від служби або вже виконав свій військовий обов’язок.