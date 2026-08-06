В Польше предлагают депортировать мужчин, не работающих официально

Законопроект о депортации мужчин, официально не работающих, был внесен партией "Право и справедливость" (PiS). Один из ее представителей Тобиаш Бохенский отметил, что в Польше можно открыть центры депортации. Такие меры якобы "спасут Центрально-Восточную Европу от опасности" и улучшат мобилизацию в Украине. Об этом пишут журналисты издания Slawa.

Это может стать одним из первых важных решений правительства, если именно "ПиС" сформирует его. Чиновники убеждены, что, если украинец не работает официально в Польше, то он вполне мог бы сражаться за свою родину, чтобы положить конец войне.

Польское государство в этом решительно, категорично и бескомпромиссно поможет,

– говорит Бохенский.

Министерство семьи, труда и социальной политики Польши определило, что в 2025 году в стране насчитывалось более 11 тысяч безработных. Это преимущественно женщины. Но те мужчины, которые могут служить, по мнению польских властей, должны вернуться в Украину.

Сейчас "ПиС" активно продвигает свою предвыборную политику под лозунгом "К новому правительству". Наиболее активными представителями являются Ярослав Качиньский и Пшемыслав Чарнек. Последнего партия назвала своим кандидатом на пост премьер-министра.

Ярослав Качиньский заявил, что его политическая сила должна стремиться сформировать новое правительство, которое и будет обладать преобладающей властью в стране.

Напомним, ЕС продлил временную защиту для украинцев до 4 марта 2028 года, но одновременно изменил правила для новых заявителей-мужчин призывного возраста. Мужчины, которые впервые будут обращаться за временной защитой после 5 августа 2026 года, должны подтвердить, что у них есть законные основания не проходить военную службу.

Партнеры хотят не допустить выезда за границу мужчин призывного возраста, подлежащих мобилизации, и в то же время оставить возможность получить защиту тем, кто законно освобожден от службы или уже выполнил свой воинский долг.