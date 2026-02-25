Думав, що заброньований: на Полтавщині суд покарав чоловіка за ухилення від мобілізації

На Полтавщині судили чоловіка, який не встиг оформити відстрочку й ухилявся від мобілізації. Він не прибув по повістці до ТЦК і СП.

Чому судили мобілізованого чоловіка в Гадячі?

У Гадячі, що на Полтавщині, суд призначив покарання у вигляді позбавлення волі чоловіку, який свідомо ухилявся від мобілізації, адже вважав, що на робочому місці йому оформлять відстрочку. Про це повідомив Полтавський обласний ТЦК і СП.

Дивіться також Чи допоможе оплата штрафу зняти статус "у розшуку": пояснення юристки

Чоловіка визнали винним за статтею 336 Кримінального кодексу України. Суд вважає, що українець ухилявся від призову на військову службу. Так під час засідання Гадяцького райсуду стало відомо, що підозрюваний пройшов військово-лікарську комісію ще у липні 2024 року. За рішенням лікарів чоловік визнаний придатним до служби.

Пізніше чоловік отримав повістку на відправку до військової частини, однак до ТЦК і СП не прийшов. Він визнав провину та пояснив, що працював на будівництві фортифікаційних споруд. Чоловік вважав, що через це має бронювання. Однак підприємство, де він працював, не оформило йому законне звільнення від мобілізації. Бронювання підсудному надали пізніше, однак факт порушення мобілізації вже був підтверджений.

Крім того, чоловік перерахував 70 тисяч гривень на підтримку ЗСУ. Суд врахував такі дії та щире каяття чоловіка. Пом'якшило вирок і те, що чоловік має двох неповнолітніх дітей. У результаті, його засудили до трьох років позбавлення волі, однак звільнили від відбування покарання з випробуванням строком на 1 рік.

Тепер чоловік зобов'язаний періодично з’являтися до органу пробації та повідомляти про зміну місця проживання чи роботи.

Суд наголосив, що в умовах воєнного стану ухилення від мобілізації є кримінальним правопорушенням і тягне за собою передбачену законом відповідальність,

– нагадали в Полтавському обласному ТЦК.

Чи може людина повторно отримати повістку, якщо суд вже призначив іспитовий строк?

Закон не забороняє працівникам ТЦК вручити нову повістку людині, яка вже проходить випробувальний термін за порушення правил мобілізації. Адвокат Руслан Ружицький пояснив, що Кримінальний Кодекс передбачає відповідальність за порушення порядку. Тобто карають за те, що людина отримала повістку на відправку, але не з'явилася на вимогу ТЦК, а не за відмову захищати Україну.

За словами фахівця, притягнення до відповідальності не звільняє від обовʼязку. Відтак, якщо військовозобов'язаний відбуває покарання за порушення мобілізації, то можливе вручення повторної повістки. А якщо людина вдруге ігнорує вимогу, то її знову можуть притягнути до відповідальності. Тоді суд вже точно може призначити ув'язнення.

Що відомо про обов’язки та наслідки для військовозобов’язаних в Україні?