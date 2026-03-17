Папери наберуть юридичної сили: як військовим можна посвідчити документи в командира

Військові тепер зможуть легко реалізувати свої юридичні права. Віднедавана частину документів дозволили посвідчувати командирам. Це зробили, адже нотаріальне засвідчення необхідне в багатьох випадках, але у військових не завжди є можливість звернутися до фахівців.

Як військові можуть посвідчити документи в командира?

Зміни дозволили захисникам уникати потреби звертатися до нотаріусів, щоб посвідчити довіреність, заповіт та особисті розпорядження. Тепер у командира військовий може оформити документи з повною юридичною силою. Про це повідомило Міністерство оборони України.

Так, довіреність часто потрібна для виконання дій діяти від імені захисника в установах і банках. Заповіт і розпорядження на випадок загибелі дозволяють рідним отримати виплати так, як це бажав військовий. Розпорядження на випадок полону дозволяє визначити, куди в цей час йтиме грошове забезпечення захисника.

Командири отримали право посвідчувати ці документи. Військові можуть як легко їх оформити, так і скасувати чи оновити. Для цього документи знову подаються командиру, або ж, за можливості, нотаріусу.

Важливо! Командир не має права посвідчувати лише довіреність щодо розпорядження нерухомим майном, цінними паперами або корпоративними правами. Такий документ можна посвідчити лише в нотаріуса.

Для посвідчення документа військовий має звернутися безпосереднього до командира частини або уповноваженої ним посадової особи. Він має пояснити підлеглому права та юридичні наслідки, переконатися у вільному волевиявленні, перевірити відповідність документа законодавству і, за бажанням, допомогти скласти його проєкт. У присутності командира та свідків, які обов'язково потрібні зокрема під час посвідчення заповіту, ставиться підпис, а далі документ реєструється у журналі.

Документ про передачу спадщини чи довіреність передається до Міністерства юстиції, де їх вносять у реєстри. Водночас оригінал особистого розпорядження долучається до особової справи та передається на зберігання до ТЦК та СП.

Зазначимо, що юридичні повноваження командирів регулюються Постановою Кабінету міністрів №164 ще з 2022 року. Також уряд тоді уточнив перелік дій та порядок реєстрації посвідчених документів.

