Підробку можуть викрити: хто та як перевіряє дійсність посвідчення водія

Сервісні центри МВС можуть перевірити достовірність водійського посвідчення. За кількома критеріями фахівці розуміють, чи права видані законно, чи підроблені.

Як встановити автентичність посвідчення водія?

Бувають випадки, коли люди купують водійське посвідчення, а не отримують його офіційно в Сервісному центрі МВС. На перший погляд, такі права неможливо відрізнити від справжніх, але для цього проводиться перевірка. Про це пише ГСЦ.

На фото чи за сканованою копією відрізнити дійсні права від підробки важко. Однак, для цього адміністратори роблять перевірку документа. Вони звіряють інформацію в державних реєстрах та інформаційних базах за:

реквізитами посвідчення;

персональними даними власника;

відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів.

Така комплексна перевірка цілком дозволяє підтвердити дійсність документа.

Крім того, посвідчення водія може перевірити Експертна служба МВС. Вони вже перевіряють документ фізично за допомогою спеціального обладнання та технічних засобів контролю. Фахівці звертають увагу на:

наявність і цілісність захисних елементів;

поліграфічні характеристики бланка;

структуру захисних шарів документа.

При такій перевірці можливо виявити ознаки втручання, підчищення або заміни персональних даних.

До слова, спеціальні норми для оформлення посвідчення водія ввели за постановою Кабінету Міністрів України № 1388 – на посвідченнях водія та свідоцтвах про реєстрацію транспортних засобів з'явилися додаткові елементи захисту. Зокрема, спеціальне маркування захисного покриття.

Важливо! Людина сама може перевірити права онлайн на офіційному сайті Головного сервісному центрі МВС. Потрібно ввести серію, номер документа та дату народження власника. Також чинні посвідчення показуються в застосунку Дія та в Електронному кабінеті водія, якщо вони видані після 2013 року.

У МВС закликають громадян користуватися лише офіційними механізмами перевірки. Якщо щодо справжності посвідчення водія чи інших документів виникають сумніви, то фахівці можуть легко викрити підробку.

Коли поліція може вилучити посвідчення водія?