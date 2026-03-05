Как установить подлинность водительского удостоверения?

Бывают случаи, когда люди покупают водительское удостоверение, а не получают его официально в Сервисном центре МВД. На первый взгляд, такие права невозможно отличить от настоящих, но для этого проводится проверка. Об этом пишет ГСЦ.

На фото или по сканированной копии отличить действительные права от подделки трудно. Однако, для этого администраторы делают проверку документа. Они сверяют информацию в государственных реестрах и информационных базах по:

реквизитам удостоверения;

персональным данным владельца;

сведений, содержащихся в Едином государственном реестре транспортных средств.

Такая комплексная проверка вполне позволяет подтвердить действительность документа.

Кроме того, водительское удостоверение может проверить Экспертная служба МВД. Они уже проверяют документ физически с помощью специального оборудования и технических средств контроля. Специалисты обращают внимание на:

наличие и целостность защитных элементов;

полиграфические характеристики бланка;

структуру защитных слоев документа.

При такой проверке возможно выявить признаки вмешательства, подчистки или замены персональных данных.

К слову, специальные нормы для оформления водительского удостоверения ввели по постановлением Кабинета Министров Украины № 1388 – на удостоверениях водителя и свидетельствах о регистрации транспортных средств появились дополнительные элементы защиты. В частности, специальная маркировка защитного покрытия.

Важно! Человек сам может проверить права онлайн на официальном сайте Главного сервисном центре МВД. Нужно ввести серию, номер документа и дату рождения владельца. Также действующие удостоверения показываются в приложении Дія и в Электронном кабинете водителя, если они выданы после 2013 года.

В МВД призывают граждан пользоваться только официальными механизмами проверки. Если относительно исправности водительского удостоверения или других документов возникают сомнения, то специалисты могут легко разоблачить подделку.

