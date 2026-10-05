Вибори й другий термін Зеленського: чи підтримують українці зміну влади під час війни

Переважна більшість українців — 71% — виступає проти проведення виборів до завершення війни, відкладаючи політичне перезавантаження на післявоєнний період. Також українці розповіли, чи хотіли б вони бачити Володимира Зеленського на посаді президента вдруге.

Суспільний запит на перезавантаження влади

Згідно з всеукраїнським опитуванням, проведеним у вересні 2026 року на замовлення громадської організації "Форум", суспільство демонструє послідовну позицію щодо збереження внутрішньополітичної стабільності. Не всі громадяни підтримують ідею проведення виборів під час війни, визначили фахівці Київського міжнародного інституту соціології.

Навіть серед українців, які мають повну недовіру до чинного президента, більшість – 53% – підтримує вибори просто зараз. Серед тих, хто скоріше не довіряє голові держави, 58% виступає проти виборчого процесу до закінчення бойових дій.

Загалом лише 24% респондентів наполягають на негайній організації виборчого процесу.

Крім того, питання участі Володимира Зеленського у майбутніх президентських перегонах розколює суспільні настрої, однак частка прихильників одного терміну зростає.

Зараз 53% вважають, що він (Зеленський, – 24 Канал) має обмежитися одним нинішнім терміном (ріст з 46% у грудні 2025 року). Водночас 42% вважають, що він має брати участь у наступних виборах (зниження з 45%),

– повідомив виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

Якщо у грудні 2025 року обмеження одним терміном підтримували 46% опитаних, то у вересні 2026 року цей показник зріс до 53%.

Натомість ідею другого терміну Володимира Зеленського наразі підтримують 42% українців, що дещо менше порівняно з попередніми 45%. Рівень підтримки прямо залежить від довіри: серед тих, хто повністю довіряє Президенту, його повторне висунення схвалюють 85%, тоді як серед критиків цей показник падає до 7–20%.

Антон Грушецький зазначає, що в суспільстві сформувався колосальний запит на оновлення політичних еліт. За останні три роки частка громадян, які очікують на повоєнне перезавантаження влади принаймні на одному рівні, зросла з 73% у травні 2023 року до 88% у травні 2026 року.

Настрої суспільства та емоційне сприйняття

Найбільше прагнення змін стосується парламенту та уряду, де оновлення чекають відповідно 83% та 74% респондентів. У випадку інституту президентства запит на перезавантаження зростав поступово і зараз досяг позначки у 67%.

Паралельно фіксується зростання критичних емоцій щодо нинішньої влади загалом. Серед опитаних 44% відчувають розчарування, а 33% – сором, що суттєво більше порівняно з кінцем 2025 року. Водночас 45% вважають, що справи в країні рухаються у неправильному напрямку, проти 40% тих, хто оцінює вектор як правильний.

Українці гостро критикують помилкові рішення урядовців, але свідомо відкладають вибори через екзистенційну загрозу. Після війни громадяни очікують приходу нової генерації лідерів із числа військовослужбовців, волонтерів та успішних діячів місцевого самоврядування.

Нагадаємо, опитування, яке проводилося в червні, показувало, що більшість українців підтримують вибори виключно після завершення війни. Таку ідею підтримує чимало людей, які бажають змінити президента й загалом перезавантажити владу.

Політолог Володимир Фесенко в ефірі 24 Каналу наголосив на тому, що для проведення виборів нині проблемою є саме воєнний стан. Він заявив, що в умовах постійної ескалації це може бути небезпечно. Крім того, в Україні зараз відсутні навіть технічні умови для організації процесу за кордоном.