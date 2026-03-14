Порушення не було, а штраф сплачений: чи можна повернути собі утримані гроші

За певних умов закон дозволяє громадянам повернути суму сплаченого штрафу. Це зокрема стосується адміністративного стагнення за порушення првил дорожнього руху.

Чи може людина повернути собі гроші за сплачений штраф?

Суд виніс рішення щодо можливості повернення безпідставно утриманих коштів. У Хмельницькому розглядали справу чоловіка, який сплатив штраф за порушення ПДР, однак довів, щоб постанова поліцейского була незаконною. Про це йдеться в матеріалах справи № 686/22335/25.

Ще у 2025 році інспектор поліції оштрафував водія за те, що він нібито був позбавлений права керування авто, однак вчинив уже друге відповідне порушення протягом року. Чоловіка намагалися притягнути до відповідальності за частиною 4 статті 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Водія сплатив штраф у розмірі 20 тисяч 400 гривень, однак звернувся до суду, щоб оскаржити постанову. Після встановлення всіх фактів вдалося скасувати постанову інспектора та, як наслідок, закрити провадження. Хмельницький міськрайонний суд не вбачав у діях водія складу адміністративного правопорушення.

Важливо! Кошти, сплачені як штраф, людина має право повернути, якщо суд скасував постанову про накладення адміністративного штрафу та закрив провадження.

Тож на користь чоловіка із державного бюджету вдалося стягнути 20 тисяч 400 гривень, які були ним безпідставно сплачені. Також водієві повернули 968 гривень 96 копійок за судовий збір.

Водночас відділ поліції звернувся з апеляцією та заявив, що чоловік добровільно сплатив суму штрафу. Представники правоохоронців вважають, що водій визнав провину, щоб уникнути подвоєння суми штрафу. Проте той факт, що підстав на перерахування не було, дозволяє громадянину вимагати повернення коштів.

