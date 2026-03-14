Может ли человек вернуть себе деньги за уплаченный штраф?

Суд вынес решение о возможности возврата безосновательно удержанных средств. В Хмельницком рассматривали дело мужчины, который оплатил штраф за нарушение ПДД, однако доказал, чтобы постановление полицейского было незаконным. Об этом говорится в материалах дела № 686/22335/25.

Смотрите также Повредили колеса из-за ямы на дорогах: куда обращаться и как получить компенсацию

Еще в 2025 году инспектор полиции оштрафовал водителя за то, что он якобы был лишен права управления авто, однако совершил уже второе соответствующее нарушение в течение года. Мужчину пытались привлечь к ответственности по части 4 статьи 126 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Водитель заплатил штраф в размере 20 тысяч 400 гривен, однако обратился в суд, чтобы обжаловать постановление. После установления всех фактов удалось отменить постановление инспектора и, как следствие, закрыть производство. Хмельницкий горрайонный суд не видел в действиях водителя состава административного правонарушения.

Важно! Средства, уплаченные как штраф, человек имеет право вернуть, если суд отменил постановление о наложении административного штрафа и закрыл производство.

Поэтому в пользу мужчины из государственного бюджета удалось взыскать 20 тысяч 400 гривен, которые были им безосновательно уплачены. Также водителю вернули 968 гривен 96 копеек за судебный сбор.

В то же время отдел полиции обратился с апелляцией и заявил, что мужчина добровольно уплатил сумму штрафа. Представители правоохранителей считают, что водитель признал вину, чтобы избежать удвоения суммы штрафа. Однако тот факт, что оснований на перечисление не было, позволяет гражданину требовать возврата средств.

Что известно о размере штрафов в 2026 году?