Усе в інтересах дитини: які права в Україні має мачуха та вітчим

Закон про виховання, захист прав та утримання дитини передбачає, що нерідні батьки теж мають права, якщо вони виховують неповнолітнього. Водночас, повнолітні пасинок чи падчерка теж мають обов'язки щодо мачухи чи відчима.

Які права мачухи та відчима щодо дітей?

Рідні мати чи батько можуть почати нові стосунки. Тоді в їхньої дитини з'являється мачуха чи вітчим. У деяких випадках їхні права прирівнюються до можливостей рідних батьків. Про це пишуть фахівці Безоплатної правничої допомоги.

Так зокрема вітчим та мачуха мають право на участь у вихованні дитини. За умови їх спільного проживання з непорвнолітнім, вони можуть залучатися до їхнього виховання разом зі своїм партнером – родичем дитини.

Крім того, вон можуть захищати права пасинка чи падчерки. Вони можуть звертатися до органів опіки чи до суду, якщо заявлятимуть про щось для благополуччя дитини. Спеціальних повноважень мачусі чи вітчиму для цього не потрібно.

Батьки також мають обов'язок з утримання неповнолітнього, з яким вони проживають. На рівні з кровним родичем вони повинні піклуватися про дитину. Однак цей обов'язок діє за умови, що:

у дитини немає батьків, діда, баби чи повнолітніх братів і сестер, які б могли їх утримувати;

мачуха або вітчим мають можливість надавати матеріальну допомогу.

Фахівці зазначають, що суд може звільнити мачуху або вітчима від цього обов'язку або обмежити його на певний строк. Це можливо за умови нетривалого проживання однією родиною чи коли ﻿﻿мати або батько дитини поводилися негідно у шлюбних відносинах.

Падчерка або пасинок теж мають обов'язки. Про це йдеться в статті 270 Сімейного кодексу України. Однак вони виникають вже після повноліття. Якщо мачуха чи вітчим непрацездатні, то діти зобов'язані їх утримувати. Звичайно, якщо вони мають для цього фінансову можливість.

Важливо! Щоб утримувати мачуху чи вітчима, в них немає бути близьких родичів, або вони з поважних причин не можуть їх утримувати.

