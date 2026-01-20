Цивільний шлюб в Україні: які права та обов’язки мають партнери

Термін "цивільний шлюб" формально не закріплений у законодавстві України та не має самостійного правового статусу. Водночас Сімейний кодекс України передбачає окремі норми, які регулюють майнові та деякі інші правові наслідки спільного проживання.

Чим відрізняється цивільний шлюб від зареєстрованого шлюбу?

Як зазначає Міністерство юстиції України, в Україні дедалі більше пар обирають спільне проживання без офіційної реєстрації шлюбу. Такий формат стосунків зазвичай називають цивільним або фактичним шлюбом, пише 24 Канал.

Водночас він не має окремого правового статусу, а отже не забезпечує автоматичного набору прав і гарантій, які надаються подружжю в зареєстрованому шлюбі.

Цікаво! З погляду закону цивільний шлюб це спільне проживання та ведення господарства без реєстрації в органах ДРАЦС. Хоча саме поняття відсутнє в законодавстві, Сімейний кодекс України регулює окремі наслідки таких відносин.

Зокрема, майно, набуте під час спільного проживання, може бути визнане спільною сумісною власністю, але лише за умови доведення факту спільного життя та спільного фінансування.

Особи, що перебувають у цивільному шлюбі, можуть претендувати на визнання спільного майна через суд. При цьому автоматичного режиму спільної власності, як у зареєстрованому шлюбі, не існує. Тому тут кожен випадок оцінюється індивідуально.

Права та обов’язки щодо дітей не залежать від реєстрації шлюбу. Батьки мають рівні права на виховання, спілкування з дитиною та зобов’язані утримувати її. Аліменти стягуються виключно на користь дитини, незалежно від формату стосунків між батьками.

Таким чином, основним юридичним обов’язком партнерів у цивільному шлюбі є утримання спільної дитини. Інші зобов’язання, зокрема щодо матеріальної підтримки одного з партнерів законом прямо не встановлені.

Чому цивільний шлюб потребує правового захисту?

Цивільний шлюб залишається юридично вразливою формою співжиття. Реалізація більшості прав у таких відносинах можлива лише після доведення факту спільного проживання та спільних зусиль.

Саме тому юристи радять заздалегідь фіксувати фінансові внески, оформлювати майно на обох партнерів або укладати письмові домовленості.

Популярність цивільного шлюбу не означає його повноцінного правового захисту. У таких стосунках ключову роль відіграє не сам факт спільного проживання, а рівень правової обізнаності партнерів і їх готовність завчасно подбати про захист власних інтересів.

Що ще слід знати про цивільний шлюб?