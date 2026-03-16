Доля держави в руках людей: багато українців хочуть долучитися до референдуму щодо мирної угоди

Опитування показують, що українці підтримують референдум щодо мирної угоди. Хоча чимало людей вважає це недоцільним, більшість хотіли б мати голос щодо ухвалення важливих територіальних питань.

Чи підтримують українці проведення референдуму щодо мирної угоди?

Більшість українців вважають, що референдум з приводу мирної угоди необхідний. Кількість прихильників такої ідеї зменшилася за останні два місяці, але й зараз кількість респондентів перевищує тих, хто проти. Відповідне опитування провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

Як показують результати соціології, 50% респондентів вважають, що в питаннях мирної угоди влада має радитися з українцями. 40% громадян виступає проти.

Також люди відповіли на питання, чи взяли б вони участь в референдумі. У разі проведення свій голос віддали б 31% опитаних. Ще 33% зазначили, що, мабуть, взяли б участь. 30% респондентів радше не хотіли б голосувати на такому референдумі.



Українці відповіли, чи взяли б вони участь у референдумі щодо мирної угоди / Інфографіка КМІС

Питання територій та поступок Росії залишається для українців важким. Країна-агресорка хоче забрати окуповані території Донбасу та прагне, щоб бійці ЗСУ звідти пішли. Тоді Україна буцімто отримає гарантії безпеки. Цікаво, що серед громадян можливе залишення українськими військовими Донеччини чимало хто підтримує. Із цих людей 71% ще й схвалює ідею референдуму про мирну угоду. Не підтримують цей крок 25% опитаних.

Українці, які проти виведення військ з Донбасу, по різному ставляться до можливого проведення референдуму. 39% схвалюють участь громадян у вирішенні подальшої долі країни, 48% – не підтримують референдум, а 13% – не визначились.

Чи можливе проведення виборів під час війни?

Народна депутатка України, заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук зазначила в ефірі телеканалу Рада, що позиція Парламенту незмінна щодо проведення виборів. Нині провести голосування важко, адже потрібен час на підготовку. Крім того, багато людей за кордоном, а військові не можуть голосувати, перебуваючи в окопах. А головною умовою для проведення виборів має бути припинення вогню, про що мова поки що не йде.

Це припинення вогню має бути сталим. Це не перемир'я на три, на 7, на 10 днів. Це тривалий мир з гарантіями про неповторення протягом якогось короткого періоду атак. Щоб організувати цей процес таким чином, що його в тому числі визнала демократичним міжнародна спільнота,

– пояснила Євгенія Кравчук.

Що раніше казали посадовці про референдум щодо мирної угоди?