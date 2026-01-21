Розпорядження на випадок смерті: для чого воно військовим

В умовах постійної загрози життю військовослужбовці дедалі частіше прагнуть завчасно врегулювати майнові питання. А все для того, щоб їхні рідні не стикнулися з юридичними труднощами у разі загибелі.

Що таке особисте розпорядження?

Українське законодавство дає військовослужбовцю право заздалегідь визначити, хто і в якому розмірі отримає грошові виплати у разі його загибелі. Це право передбачене Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

Для цього він може скласти особисте розпорядження у письмовій довільній формі. У такому документі військовий самостійно зазначає одну або кількох осіб, яким має бути виплачена одноразова грошова допомога, а також визначає частки у відсотках.

Важливо! Порядок зберігання та передачі такого розпорядження регулюється рішеннями Кабінету Міністрів.

Зокрема, документ передається командиру військової частини або керівнику підрозділу та зберігається в особовій справі військового.

Хто має гарантоване право на виплату?

Важливо враховувати, що навіть якщо військовий склав особисте розпорядження, закон захищає права окремих категорій близьких. Йдеться про осіб, які мають обов’язкову частку у виплатах:

малолітні та неповнолітні діти;

повнолітні непрацездатні діти;

непрацездатний чоловік або дружина;

а також непрацездатні батьки загиблого.

Якщо таких осіб не зазначено в розпорядженні, вони все одно отримують половину тієї частки, яку мали б за відсутності будь-якого розпорядження. Тобто повністю позбавити їх права на виплати неможливо.

Як правильно скласти особисте розпорядження?

У документі обов’язково зазначаються персональні дані самого військовослужбовця: прізвище, ім’я та по батькові, дата народження, податковий номер, адреса проживання або перебування, контактний телефон чи електронна пошта.

Також потрібно вказати дані осіб, які мають отримати виплати: їхні ПІБ, ступінь родинного зв’язку або інший статус, контактну інформацію та чіткий розподіл часток у відсотках.

Важливо! Документ має містити дату й місце складання та бути підписаний особисто військовим.

Оригінал передається командуванню або до ТЦК та СП, а копію бажано зберігати у себе.

Що ще слід знати військовослужбовцям?