За яких умов жінка отримає пенсію чоловіка?

Також жінка повинна досягти пенсійного віку та належати до непрацездатних членів сім’ї, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування визначено, що дружина, яка досягла пенсійного віку, належить до непрацездатних членів сім’ї та має право пенсії у зв’язку з втратою годувальника зокрема, якщо на момент смерті чоловіка вони проживали разом,

– пояснили у Пенсійному фонді.

Тобто людина, яка сама одержує пенсію, має право (за бажанням і у разі доцільності) перейти на пенсію у зв’язку з втратою годувальника. Така пенсія призначається у розмірі 50 % пенсії за віком померлого годувальника.

Тобто, якщо у померлого чоловіка пенсія була 6 850 гривень, то дружині може належати 3 425 гривень (6 850 гривень помножується на 50 %). До того ж людина, яка досягла 75-річчя, має право на щомісячну доплату розмірі 456 гривень.

Зверніть увагу! За таких умов Вам доцільно перейти з пенсії за віком на пенсію у зв’язку з втратою годувальника.