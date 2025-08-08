При каких условиях женщина получит пенсию мужа?

Также женщина должна достичь пенсионного возраста и принадлежать к нетрудоспособным членам семьи, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании определено, что жена, которая достигла пенсионного возраста, относится к нетрудоспособным членам семьи и имеет право на пенсии в связи с потерей кормильца в частности, если на момент смерти мужа они проживали вместе,

– объяснили в Пенсионном фонде.

То есть человек, который сам получает пенсию, имеет право (по желанию и в случае целесообразности) перейти на пенсию в связи с потерей кормильца. Такая пенсия назначается в размере 50 % пенсии по возрасту умершего кормильца.

То есть, если у умершего мужа пенсия была 6 850 гривен, то жене может принадлежать 3 425 гривен (6 850 гривен умножается на 50%). К тому же человек, достигший 75-летия, имеет право на ежемесячную доплату в размере 456 гривен.

Обратите внимание! При таких условиях Вам целесообразно перейти с пенсии по возрасту на пенсию в связи с потерей кормильца.