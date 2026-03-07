Термін існує: скільки часу може тривати розшук ТЦК

Розшук ТЦК має термін придатності. Однак після спливання терміну громадянина не виключають з військового обліку, а в деяких випадках варто особисто звернутися до ТЦК, щоб знятися з розшуку.

Скільки розшук ТЦК залишається чинним?

Розшук ТЦК не має юридичної сили завжди. Порушення правил військового обліку вважається адміністративним, а отже має термін стягнення згідно зі статтею 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Так законодавством визначено, що стягнення за адмінпорушення можливо накласти протягом трьох місяців з дня його виявлення, але його термін складає лише рік.

Юрист ГО "Громадська платформа" Сергій Кошель зазначив, що законодавстві України немає поняття "адміністративний розшук", особливо який стосується ТЦК. Розшук – це лише частина кримінального процесуального кодексу, що застосовується виключно до осіб зі статусом підозрюваного. Фахівець також розповів, чи зникне розшук автоматично через рік, як це передбачено КУпАП.

Розшук не має терміну давності та не зникає автоматично. Але, якщо минув рік з дня вчинення порушення, ТЦК вже не може притягнути до відповідальності. У цьому випадку розшук є незаконним і його можна оскаржити в суді,

– зауважив Сергій Кошель.

Іноді громадянин повинен звернутися до ТЦК і нагадати про спливання термінів розшуку. Так можна подати запит та порушити питання скасування розшуку після завершення усіх термінів розшуку.

Адвокатка Карина Романишин розповіла, що Резерв+ запрограмований під цю норму, а тому позначка про розшук у додатку може зникнути після року. Є випадки, що в декого розшук "завис", однак тоді користувач може спробувати просто оновити документ.

Що ще варто знати про розшук ТЦК?