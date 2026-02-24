Четыре года жизни в военном положении: почему этот правовой режим до сих пор действует в Украине
- Военное положение в Украине было введено 24 февраля 2022 года в ответ на военную агрессию России и продолжается из-за имеющейся угрозы.
- Введение военного положения сопровождалось ограничением конституционных прав, всеобщей мобилизацией и созданием военных администраций.
В связи с военной агрессией России против Украины Владимир Зеленский ввел военное положение 24 февраля 2022 года. Это требовала Конституция, ведь наша страна фактически начала участие в войне, охватившей огромную территорию.
Что такое военное положение?
Еще с 2022 года в Украине действует военное положение, что предусматривает ряд ограничений и правил. Это стало повседневностью украинцев, которые ежедневно борются за свободу. В Указе президента говорится о том, что специальный правовой режим начал действовать с 05:30 24 февраля. Тогда военное положение ввели только на 30 дней.
Смотрите также Действительно ли Украина может воевать еще несколько лет: экс-сотрудник СБУ указал на важный нюанс
Все ответственные структуры начали осуществлять мероприятия и полномочия, необходимые для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства.
Военное положение не закончилось через 30 дней, и для этого есть причины. Вооруженная агрессия России продолжается, Украина страдает от массированных атак, а часть территории до сих пор находится в оккупации.
Именно с 24 февраля 2022 года ограничиваются конституционные права и свободы человека:
неприкосновенность жилища;
тайна переписки, телефонных разговоров и другой корреспонденции;
право на невмешательство в личную и семейную жизнь, защита персональных данных;
свобода передвижения, свободный выбор места жительства, право покидать территорию Украины некоторым категориям;
свобода мысли и слова, право на свободное выражение взглядов;
право граждан участвовать в управлении государственными делами, избирать и быть избранными;
право на мирные собрания, митинги, походы и демонстрации;
право частной собственности, гарантии ее защиты;
право на забастовку для защиты экономических и социальных интересов.
право на образование, обязательность полного общего среднего образования, гарантии доступности образования.
Что изменилось после введения военного положения?
Тогда же началась всеобщая мобилизация солдат в армию. В областях и районах появились военные администрации. Эти нормы предусмотрены Законом Украины. Сейчас привлечение граждан в армию и деятельность ОВА продолжается.
Комендантский час, который также почти во всех регионах, кроме Закарпатья, также был введен законно в связи с объявлением военного положения.
Отметим! Президент может объявить об отмене военного положения при условии устранения угрозы нападения или опасности независимости Украины, ее территориальной целостности.
В Законе также говорится о невозможности проведения выборов во время действия военного положения.
В случае окончания срока полномочий президента Украины во время действия военного положения его полномочия продолжаются до вступления на пост президента, избранного после отмены военного положения, – пишет Закон.
Подытожим, что военное положение остается в силе, поскольку война не завершена. Украина до сих пор борется за свободу и живет по закону именно военного времени.
Сколько раз в Украине продлевали военное положение?
Военное положение в Украине продолжали уже 18 раз с момента его введения. Каждые 90 дней принимаются очередные решения парламента и происходит подписание законов о продлении срока действия правового режима.
Владимир Зеленский заявил о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации с 3 февраля до 4 мая 2026 года.