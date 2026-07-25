Не верьте этим мифам об алиментах: юристы разъяснили основные правила выплат

Суды часто рассматривают споры об алиментах. Когда родители не могут договориться о выплатах на содержание детей или один из родителей сознательно игнорирует свои обязанности, интересы ребенка защищает закон.

Вокруг алиментов существует немало мифов

У родителей часто возникает масса дополнительных вопросов по поводу алиментов, когда нужно решать вопросы, связанные с алиментами. Часто опасения и споры возникают из-за наличия мифов. Часть из них объяснили специалисты Бесплатной юридической помощи.

Так, например, существует миф, что увеличить размер алиментов при определенных обстоятельствах сложно. Но на самом деле это можно сделать через суд.

Требовать увеличения выплат можно, если доход плательщика вырос. Такое право получатель также имеет, если его здоровье или здоровье ребенка ухудшилось.

Среди причин увеличения алиментов эксперты также называют изменения в потребностях ребенка, когда он поступил в школу, колледж или университет.

Интересно, что официальный брак не имеет значения для взыскания алиментов. Если родители его не регистрировали, то ребенок все равно не лишен права на получение алиментов. Главное, чтобы плательщик был указан в качестве отца или матери в свидетельстве о рождении ребенка.

При этом, если отцовство не было установлено ранее, то сначала следует через суд доказать родство, а затем требовать взыскания выплат на ребенка. Даже если ей уже исполнилось 17 лет, подавать заявление на алименты еще не поздно. Обеспечивать ребенка отец или мать должны до 18 лет. А если она нуждается в дополнительной материальной помощи, то алименты выплачиваются до 23 лет.

Эксперты также добавили, что в случае, если ответчику сообщили о судебном заседании, но он его проигнорировал, то дело рассматривается и без его присутствия.

Кроме того, требования о взыскании алиментов могут рассматриваться в приказном производстве, которое осуществляется без вызова сторон и проведения судебного заседания, если для этого имеются основания, определенные законом,

– уточнили в БПД.

Зависит ли размер выплат от рождения второго ребенка

Рождение второго ребенка само по себе не может влиять на размер алиментов. Но если суд увидит законные основания для уменьшения выплат, то он может принять новое решение с учетом наилучших интересов всех детей.

Напомним, согласно закону минимальный гарантированный размер алиментов зависит от возраста ребенка. Он составляет 50% прожиточного минимума для соответствующей возрастной категории. Для детей до 6 лет это 1 408,50 гривен, а для детей от 6 до 18 лет – 1 756 гривен.

В то же время суд может установить иной размер выплат в зависимости от доходов плательщика, но он не может превышать десяти прожиточных минимумов на ребенка соответствующего возраста.