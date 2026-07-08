"Просрочку" из магазинов могут выдавать бесплатно: что предлагают украинцам и безопасно ли это

В рамках приведения законодательства Украины в соответствие со стандартами ЕС предлагается передавать некоторые продукты из магазинов на благотворительность. Речь идет о продуктах, срок годности которых скоро истечет.

Украинцы смогут бесплатно получать "просрочку"

В рамках переговоров по вопросам безопасности пищевых продуктов, ветеринарной и фитосанитарной политики необходимо внести соответствующие европейские нормы в украинское законодательство. В настоящее время это один из тех пробелов, по которому Киев получил рекомендации Европейской Комиссии. Об этом говорится в законопроекте №15058.

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Согласования требуют положения общего законодательства о пищевых продуктах, здоровье животных, здоровье и защите растений, генетически модифицированных организмах.

По мнению экспертов, безопасность должна быть приоритетом при внедрении таких законов. То есть важен контроль за качеством продуктов с истекающим сроком годности, которые магазины смогут раздавать украинцам бесплатно. Разумеется, скоропортящиеся продукты будут находиться под более строгим контролем.

Сейчас в законодательстве нет норм, которые позволяли бы бизнесу передавать продукты на благотворительность. Но такая практика широко распространена в Европе, в частности в Испании, Франции и Германии.

Это так называемый "фудбенкинг", когда магазины распределяют продукты в благотворительных целях. Людям бесплатно передается непроданный товар, который еще безопасен для потребления. Из них можно будет формировать наборы или готовить горячие обеды. Их пригодность будет оцениваться операторами рынка.

Законодатели планируют ввести требования об уведомлении о рисках в пищевой цепочке, чтобы предотвращать их.

В Украине возросло количество кишечных инфекций

Жара особенно неблагоприятна для хранения продуктов. В июне количество пищевых отравлений выросло почти на треть по сравнению с маем. В Центре общественного здоровья редакции "24 Канала" пояснили, что высокая температура воздуха создает условия для размножения бактерий. Поэтому за прошлый месяц было зафиксировано 7 469 случаев кишечных инфекций, тогда как в мае их было 5 208.

Пища, хранившаяся в ненадлежащих условиях, может быть источником возбудителей, вызывающих сальмонеллез, кампилобактериоз, листериоз, бруцеллез, инфекции, вызванные патогенными штаммами кишечной палочки и т. д.,

– сообщили эксперты.

Поэтому, если фудбанкинг в Украине все же появится, то скоропортящиеся продукты – мясо, птица, морепродукты, молоко и яйца – должны будут храниться в необходимом температурном режиме. Таким образом, продукты останутся пригодными к употреблению.

Как правильно хранить продукты?

Важно, что те продукты, которые хранятся с нарушением температурного режима, нельзя употреблять даже после надлежащей термической обработки. Некоторые опасные токсины не исчезают даже при нагревании.

В ЦГЗ советуют термически обрабатывать продукты, чтобы они были горячими и не имели сырых участков внутри. При этом готовые блюда необходимо утилизировать, если они находились вне холодильника дольше 2 часов при температуре выше 5 градусов по Цельсию или дольше часа при температуре от градусов по Цельсию.