Скандал из-за грязных вещей для переселенцев

Ситуация, когда в качестве гуманитарной помощи принесли грязные вещи, произошла в благотворительном фонде "Доброе сердце Запорожья". Люди собирают ненужные украинцам вещи, чтобы передать их тем, кто был вынужден покинуть свой дом и все имущество. Среди прочего была обувь, которая и вызвала скандал в сети. Соответствующее видео опубликовали на аккаунте фонда в TikTok.

Вещи, которые передавались для ВПЛ, были в плохом состоянии, грязные и поврежденные. Такая помощь вряд ли была бы полезна украинцам. Поэтому как члены благотворительного фонда, так и пользователи в комментариях заявили, что передавать такие вещи другим – это неуважение. Писали, что обувь должна отправляться на свалку, а не переселенцам. Менее распространенным было мнение о том, что такая ситуация – нормальная для благотворительного фонда, ведь люди отдают только то, что уже не носят сами.

Пользователи убеждены, что даже если вещи уже не нужны, то для передачи другим они ни в коем случае не должны быть рваными и грязными. Члены фонда убеждены, что украинцы не должны использовать благотворительность, чтобы избавиться от старых вещей. Ведь эту помощь передают другим, а значит, она должна быть пригодной для использования.

Как можно отдать ребенку сапожки с треснувшей подошвой или изношенные вещи, как тряпки,

– отметила одна из комментаторов.

Люди возмущены состоянием вещей, принесенных для нужд ВПЛ / Скриншоты

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Другая пользовательница отметила, что людям стоит спросить себя: готовы ли они носить те вещи, которые отдают переселенцам?

В городе есть специальные контейнеры для одежды и обуви, и я часто вижу такую ситуацию, когда они загружены так, что люди все кладут сбоку. И кладут такие вещи, что я получше в мусор выбрасываю. Люди, изношенный, полностью изношенный хлам кому нужен,

– пишет украинка.

Однако среди комментариев были не только люди, шокированные состоянием вещей. Другие предлагали внутренне перемещенным лицам свои вещи и спрашивали, как можно помочь.

Куда в Запорожье сдать вещи на благотворительность

Если человек искренне хочет помочь переселенцам, оставшимся без вещей, он может отдать пригодную для носки одежду, детские игрушки в относительно хорошем состоянии и другие нужные людям вещи.

Как пишет ТСН, пункт приема БФ "Доброе сердце" в Запорожье работает по адресу: улица Святого Николая, 6. Люди могут либо лично принести вещи, либо отправить их курьером или по почте. Расходы на перевозку фонд берет на себя. Единственная просьба к благотворителям: на вещах не должно быть пятен или повреждений, а любая бытовая техника должна быть полностью исправной.

Больше всего внутренне перемещенным лицам сейчас нужны стиральные порошки, мыло, шампуни, зубные пасты, в частности, детские. Также в дефиците дорожный инвентарь и сумки, товары для мам и младенцев.

Принимают также различную посуду, одежду и обувь.

Напомним, украинцев могут принудительно эвакуировать из их населенных пунктов в случае угрозы или возникновения вооруженных конфликтов. Такое решение принимается, когда существует вероятность возникновения боевых действий или такие действия там уже продолжаются.

Правовой основой проведения эвакуационных мероприятий является Кодекс гражданской защиты Украины и Постановление Кабинета Министров Украины.