Скандал через брудні речі для переселенців

Ситуація, коли для гуманітарної допомоги принесли брудні речі, сталася в благодійному фонді "Добре серце Запоріжжя". Люди збирають непотрібні українцям речі, щоб передати їх тим, хто мав вимушено покинути свій дім та все майно. Серед іншого було взуття, яке й спричинило скандал в мережі. Відповідне відео опублікували на акаунті фонду в тіктоці.

Речі, які передавалися для ВПО, були в поганому стані, брудні та пошкоджені. Така допомога навряд чи була б корисною українцям. Тому як члени благодійного фонду, так і люди в коментарях заявили, що передавати такі речі іншим – це неповага. Писали, що взуття має йти у смітник, а не у користування переселенцям. Менш поширеною була думка про те, що така ситуація – нормальна для благодійного фонду, адже люди віддають лише те, що вже не вдягають самі.

Користувачі переконані, що навіть якщо речі вже не потрібні, то для передання іншим вони ніяк не можуть бути подертими та брудними. Члени фонду переконані, що українці не повинні використовувати благодійність, щоб позбутися старих речей. Адже цю допомогу передають іншим, отже вона має бути придатною для користування.

Як можна віддати дитині чобітки з тріснутою підошвою, чи зношені речі, як ганчір'я,

– зауважила одна з коментаторок.

Люди обурені станом речей, які принесли для потреб ВПО / Скриншоти

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Інша користувачка зазначила, що людям варто запитати себе, чи готові вони носити такі речі, які віддають переселенцям.

В місті є спеціальні контейнери для одягу та взуття, і часто бачу таку ситуацію, коли вони завантажені так, що люди все кладуть збоку. І такі речі кладуть, що я кращі в смітник викидаю. Люди, зношений, повністю убитий хлам кому потрібен,

– пише українка.

Проте були й серед коментарів не лише шоковані станом речей люди. Інші пропонували внутрішньо переміщеним особам свої речі й запитували, як можна допомогти.

Куди в Запоріжжі віддати речі на благодійність

Якщо людина щиро хоче допомогти переселенцям, які залишилися без речей, вона може віддати придатний для носіння одяг, відносно в хорошому стані дитячі іграшки та інші потрібні людям речі.

Як пише ТСН, пункт приймання БФ "Добре серце" в Запоріжжі працює на вулиці Святого Миколая, 6. Люди можуть або особисто принести речі, або відправити кур'єром чи поштою. Витрати на перевезення фонд бере на себе. Одне прохання благодійників: на речах не має бути плям чи пошкоджень, а будь-яка побутова техніка має бути повністю справною.

Найбільше внутрішньо переміщеним особам зараз потрібні пральні порошки, мило, шампуні, зубні пасти, зокрема дитячі. Також у дефіциті дорожній інвентар та сумки, товари для матерів і немовлят.

Приймають також різний посуд, одяг та взуття.

Нагадаємо, українців можуть примусово евакуювати з їхніх населених пунктів у разі загрози або виникнення збройних конфліктів. Таке рішення ухвалюється, коли є можливість виникнення боїв або такі дії там вже тривають.

Правовою основою проведення евакуаційних заходів є Кодекс цивільного захисту України та Постанова Кабінету Міністрів України.